خروج الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الوليدية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن خروج الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الوليدية فى الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت.

وأوضحت – فى بيان – أنه خلال الساعة ١٢:٣٠ من صباح اليوم، حدث عطل بأحد بلوف تحكم نسبة المازوت الخاص بغلاية الوحدة الأولى بمحطة الوليدية بأسيوط ، مما أدى ذلك إلى تصاعد دخان أسود وبعض العوالق من المدخنة بسبب عدم انتظام احتراق الوقود.

وأضافت أنه تم على الفور معالجة الموقف وضبط نسبة التحكم بالمازوت وتم الخروج بالوحدة لتحديد أسباب العطل .

