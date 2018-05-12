خراف نافقة تثير أزمة بالقرب من جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر

المال - خاص أصدرت وزارة البيئة، اليوم السبت، بيانا بشأن العثور على خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر وقالت إنه "في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة 11/5/2018 تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً -من أحد المراكب التي تمارس أنشطة الغوص بين

المال – خاص

أصدرت وزارة البيئة، اليوم السبت، بيانا بشأن العثور على خراف نافقة بالقرب من جزيرة الجفتون بالبحر الأحمر

وقالت إنه “في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الجمعة 11/5/2018 تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً -من أحد المراكب التي تمارس أنشطة الغوص بين جزيرتي الجفتون الكبرى والجفتون الصغرى أمام مدينة الغردقة -يفيد بالعثور على عدد من الخراف النافقة على مسافات متباعدة من المرجح انه قد تم القائها من إحدى السفن العابرة بالقرب من تلك المنطقة”.

وأضافت “فور تلقي البلاغ تم التنسيق بين الدكتور خالد فهمي وزير البيئة واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر”.

وتابع “تم تشكيل فريق بحثي مشترك من محميات البحر الأحمر ومارينا الغردقة وطبيب بيطري من مديرية الطب البيطري والتوجه الى موقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لإبلاغ اللجنة الجغرافية لشركات البترول لمراقبه المنطقة بواسطة طائرات الخدمة التي تعمل بالمنطقة والابلاغ الفوري في حالة ظهور خراف نافقة بنطاق الشركات والعمل على انتشالها”.

وقالت “تبين من المعاينة وجود عدد 6 جثث لخراف نافقة في حالة تعفن ومجهولة الهوية بسبب إزالة علامات التعريف بها قبل إلقائها في البحر”

وأضافت “تعذر سحب الجثث إلى لنشات المحميات لدفنها دفن آمن نظرا لامتلائها بالماء وتعفنها مما أدي إلى زيادة كبيرة بوزنها وبناء عليه تم طلب المساعدة من القوات البحرية لانتشال الخراف إلا أنها لم تتمكن من انتشال الخراف خوفا من تفسخ جثثها إلى أشلاء يصعب جمعها وهو ما قد يمثل عامل جذب لأسماك القرش الي منطقة أنشطة الغوص فتم سحب الخراف إلى أحد الشواطئ و تمت عملية الدفن الآمن لها تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة حتي أخر ضوء ليوم الجمعة”.

وتابعت “ولكشف هوية السفينة التي القت الخراف النافقة بالمخالفة للقانون، قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بإبلاغ قطاع النقل البحري و هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس للإفادة ببيانات وسجل شحنات السفن التي عبرت قناة السويس أو وصلت الى موانئ البحر الاحمر و خليج العقبة والتي تحمل خرافا خلال الفترة السابقة حتى يتسنى التعرف على السفينة المتسببة بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها”.

وقالت “بالفعل قامت القوات البحرية بالقبض علي السفينة واعتراف قبطانها بإلقاء 25 خروف نافق في البحر الأحمر”.

وقام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالتوجيه نحو التأكيد على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة للزائرين من خلال غرفة الغوص والفنادق والقري السياحية لاتخاذ إجراءات الحيطة والحذر والإبلاغ في حالة وجود أيه خراف نافقة والالتزام بالتعليمات الصادرة من المحميات في تلك الحالات، بالإضافة الى تكثيف الدوريات البحرية وعمليات الرصد والمراقبة،

وتتقدم وزارة البيئة بالشكر والتقدير إلى اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على الدور الفعال والجهود الحثيثة في التنسيق مع القوات البحرية وضبط السفينة وعمليات سحب الخرفان والتخلص الآمن منها.

وأهابت الوزارة بالالتزام بإرشادات السلامة التي تم توزيعها على كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية والفنادق والقري السياحية لاتخاذ ما يلزم نحو أمان الزائرين والتأكيد على تجنب السباحة والتواجد في البحر المفتوح -المياه العميقة-ليلاً وأثناء فترات شروق وغروب الشمس.