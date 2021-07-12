خدمة للميناء الغربي .. ساحة جديدة لانتظار الشاحنات جنوب بورسعيد

تعتزم محافظة بورسعيد إنشاء ساحة جديدة لانتظار الشاحنات بطاقة استيعابية ٦٤٠ شاحنة بمنطقة جنوب بورسعيد.

وبحث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد اليوم الإثنين مع اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض “محافظ بورسعيد ” آليات تنفيذ المقترح، الذي من المقرر أن يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون على مساحة ٧٠ ألف متر ٢ والمرحلة الثانية على مساحة ٤٥ ألف متر ٢ بإجمالى ١١٥ ألف متر ٢، وتستوعب المرحلة الأولى ٤٢٠ شاحنة ، بينما تستوعب ٢٢٠ شاحنة.

وطالب “المحافظ” أن يتم تنفيذ مشروع متكامل يشمل عدد أكبر من الشاحنات ويتم تنفيذها على أعلى مستوى، وتقوم على كافة الإمكانات التكنولوجية والرقمية.

وأكد الغضبان أن مشروع إنشاء ساحة الشاحنات يأتى ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، والذى يشهد حاليا خطة أعمال تطوير بالأرصفة على أعلى مستوى، نظرا لأن الميناء يقع ضمن الكتلة السكنية.

وكانت الهيئه العامه للموانئ بورسعيد قبل صدور قرار تبعيتها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أرسلت المحافظة لتنفيذ مشروع إنشاء ساحة الشاحنات والمترددة على ميناء غرب بورسعيد إلا أن الفكرة أن رفضها من المحافظة نتيجة ارتفاع التكلفة.

فيما عاود اللواء عادل الغضبان دراسة مقترح إنشاء الساحة خاصة بالتزامن مع منظومة المواقف المتطورة التى يقوم بتنفيذها وإعادة تنظيم محاور دخول وخروج السيارات، والتى يعد ميناء بورسعيد البري أحدث مشروعاتها والمقرر تشغيله ١٦ يوليو الجاري.