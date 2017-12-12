خدمة فودافون كاش تتوقف الجمعة‎ لأسباب فنية

المال – خاص :



أخطرت شركة فودافون مصر رسالة نصية ” SMS ” عملائها اليوم عبر رسالة نصية ” SMS ” بتوقف خدمة تحويل الأموال عبر المحمول ” فودافون كاش ” مؤقتا يوم الجمعة 15 ديسمبر الجارى من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى السادسة مساءا من نفس اليوم .



ولم تحدد الرسالة التى حصلت ” المال ” على نسخة منها أسباب ذلك .



وأرجع مصدر مسؤول بالشركة لـ “المال” السبب وراء ذلك إلى اجراء تحديثات فنية تتعلق بإدارة محافظ العملاء إلكترونيا عبر شبكة فودافون



وكانت شركة فودافون وقعت فى 19 نوفمبر الماضى اتفاقية تعاون مع بنك الإسكندرية لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بالسوق المحلية .



وبحسب كريم شحاته، رئيس قطاع المبيعات لدى الشركة ، فى تصريحات صحفية سابقة فإن عدد مستخدمى فودافون كاش فى مصر يتجاوز الـ 3 ملايين مستخدم بالوقت الحالى .



وخدمة فودافون كاش، هى خدمة تتيح سحب وتحويل الأموال عبر شبكة فودافون بالتعاون مع البنوك، فى جميع أيام الأسبوع.



ووافق البنك المركزى المصرى منذ بداية الشهر الحالى على زيادة حدود السحب فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول إلى 10 آلاف جنيه للعملية الواحدة بدلا من 5 آلاف جنيه .



يذكر أن ” أورنج ” تقدم الخدمة للعملاء بالتعاون مع بنك الإمارات دبى الوطنى عبر منتج “موبى كاش” ، وتتعاون “اتصالات مصر” مع “البنك الأهلى المصرى” فى خدمة “فلوس”

