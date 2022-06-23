تبدأ خلال يوليو المقبل .. خدمة جديدة من MSC تربط آسيا بأمريكا Zephyr تعبر قناة السويس

أعلنت شركة MSC ” أهم خطوط الحاويات عالميا ” عن تدشين خدمة جديدة سيتم تدشينها خلال يوليو المقبل، موضحة أن الخدمة الجديدة ستسمح بتقديم اتصالات مباشرة من شمال الصين وكوريا الجنوبية إلى ساحل الخليج الأمريكي، بما في ذلك الاتصال المباشر بميناء إيفرجليدز ، والذي لم يتم تقديمه حتى الآن إلا عن طريق إعادة الشحن وستكون المغادرة الأولى في 20 يوليو 2022 “.

وحسب الخدمة الجديدة حسب الخط السويسري، فان التناوب سيكون شنغهاي – نينغبو – بوسان – كريستوبال – هيوستن – بورت إيفرجليدز – سافانا – لازارو كارديناس – شنغهاي.

كما تشمل الخدمة ما يعرف وذلك مع أول إبحار MSC Ellen من هايفونغ في 15 يوليو – هايفونغ – خليج دا تشان – شنغهاي – بوسان – قناة بنما – تشارلستون – بالتيمور – نيويورك – بوسطن – قناة السويس – سنغافورة – هايفونغ.

بالنسبة إلى سنتوسا ، سيشمل التناوب الجديد اتصالين في الصين ، خليج دا تشان وشيكو لزيادة تغطية الشبكة في الصين. سيكون الإبحار الأول من سنغافورة في 5 يوليو. وستتصل الخدمة المنقحة بميناء كلانج – سنغافورة – تانجونج بيليباس – لايم تشابانج – فونج تاو – خليج دا تشان – شيكو – لونج بيتش – أوكلاند – فونج تاو.

وخلال يناير الماضي رصدت تقارير ملاحية استمرار تفوق شركة البحر المتوسط للشحن السويسرية MSC خلال العام الجاري على منافسيها من شركات الملاحة، وذلك عبر زيادة أسطولها من السفن.

وأكد تقرير صادر عن أحد شركات الأبحاث الدولية في النقل البحري “كلاركسونز”، أن الشركة السويسرية طلبت من داليان لبناء السفن الصينية (DSIC) بناء 6 سفن حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال سعة 16000 حاوية مكافئة .

وأعلنت شركة (DSIC) الصينية أن الشركة السويسرية طلبت أن تكون الـ6 سفن الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي، كما ستكون جاهزة للعمل بالأمونيا.

ووفقا لمجموعة (DSIC) الصينية فان طول السفن الست ذات الوقود المزدوج 366 مترا وعرضها 51 مترا وستحتوي على محركاتWinGD وذلك ضمن خطة شركة MSC بزيادة أسطول كبير من السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، خاصة أنها أعلنت العام الماضي عن توقيع عقدا مع شركة Eastern Pacific Shipping في سنغافورة لاستئجار 11 سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال بـ 15300 حاوية مكافئة.

وباستلام السفن الجديد يصبح أسطول بتسلمها يصبح أسطول “ناقلات” 74 سفينة “ناقلات” تتسلّم السفينة الجديدة الرابعة لنقل الغاز الطبيعي المُسال.

وفي نفس السياق أتمت مجموعة MSC الاستحواذ على السفن المستعملة، مع أحدث عملية شراء من Danaos لسفينتين بحجم 6،178 حاوية مكافئة.

ووفقا لشركة الأبحاث الدولية المتخصصة في النقل البحري ” كلاركسونز” فقد دفعت MSC 130 مليون دولار لسفن Catherine C لعام 2001 و 2002 Leo C التي بنتها مجموعة Samsung العالمية ، وبذلك يكون الفارق كبير بين مجموعة msc السويسرية، والميرسك الدنماركية في صدارة أهم خط ملاحي عالمي في نقل الحاويات .