خدمة جديدة لنقل الحاصلات الزراعية من ميناء الإسكندرية إلى السوق الروسية

أعلنت مجموعة فيسكو للشحن عن إطلاق خدمة جديدة لربط ميناء الإسكندرية بميناء نوفوروسيسك الروسي، وذلك بهدف نقل البضائع من الحاصلات الزراعية والمجمدات المصرية للسوق الروسية.

وأشارت الشركة عبر بيان صادر عنها ” ترجمته المال ” أنه تم عقد اجتماع بين أندريه سيفريلوف رئيس مجلس إدارة مجموعة فيسكو للنقل مع ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري لسفارة جمهورية مصر العربية في روسيا لبحث فرص فتح خدمة شحن جديدة من ميناء الإسكندرية إلى نوفوروسيسك لتوصيل المنتجات الغذائية والزراعية.

ووفقًا لشركة النقل الروسية FESCO ، سيتم ترتيب الخدمة بواسطة شركة Dalreftrans ، وهي شركة تابعة لـ FESCO ، كما تعد هي المسؤولة عن نقل البضائع مع التحكم في درجة الحرارة، إضافة إلى ذلك، اتفق أندريه سيفريلوف وياسر مصطفى على أن الجانب المصري سيدعم “فيسكو” خلال عروض خدمات الحاويات التي تقدمها للمصدرين والمستوردين المصريين.

يأتي هذا في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الشحن على تقديم خدمات الشحن المبرد للحاصلات الزراعية من ميناء الإسكندرية إلى سوق الاتحاد الاوربي وروسيا، خاصة في فصل الشتاء حيث موسم البرتقال والرمان والفراولة.

وخلال أكتوبر الماضي تلقت هيئة ميناء الإسكندرية، تلقي الهيئة خدمة جديدة لنقل الحاويات المبردة بين مصر وايطاليا تقوم بها مجموعة مارفريت المتخصصة في نقل الحاويات بحرا.

وكانت الخدمة الجديدة تحت مسمى “Egypt-Italy Express” لنقل المنتجات سريعة التلف والطازجة، بالاضافة الى الحاويات الجافة، وذلك من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا مباشرة، حيث موانئ Salerno & Genova، حيث تعد أحد خدمات البضائع الجافة والاستيراد والتصدير المبرد بين الأسواق المصرية والإيطالية “فواكه بشكل رئيسي”.

وتعد إيطاليا تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في أوروبا، حيث يغطي التعاون التجاري بين البلدين مجموعة واسعة من القطاعات.

ومن المعروف ان هناك مباحثات منذ عام 2020 بين اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري السفير جيامباولو كانتينى سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة حول تشغيل خطوط سريعة بين الدولتين سواء يقوم بها القطاع العام أو الخاص لتسهيل نقل البضائع بين البلدين خاصة الحاويات الجافة والمبردة.

ومن أهم ما تمت مناقشته بين الطرفين هو تسيير خط ملاحى بنظام الرورو للحاصلات الزراعية بين ميناء الإسكندرية وإقليم كاتانيا كمنفذ لتوزيع الصادرات المصرية داخل إيطاليا وللسوق الأوروبية، وكذا مشروعات الشراكة بالبنية التحتية بالموانئ ولوجستيات النقل.