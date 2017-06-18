خدمة تحويل بين شبكات المحمول بدون رسوم في العام الأول فقط

محمود جمال:

وافق البنك المركزى، على فتح خدمة تحويل الأموال بين عملاء شبكات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بداية من الأسبوع الجارى، وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن الخدمة متاحة فى منافذ المشغلين، بالتعاون مع شركة «بنوك مصر» بدون رسوم اشتراك خلال العام الأول فقط، مع خصم 50 % من مصروفات التحويل، التى تحصلها شركات المحمول، والبالغ نسبتها 1 % لمدة 6 شهور، لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة.

وبدأ البنك المركزى بث حملات إعلانية على شاشات التليفزيون تحت اسم شبكة « تحويل » للتعريف بالخدمة الجديدة، يشار أن خدمة تحويل الأموال عبر «المحمول» كانت تقتصر على عملاء نفس الشبكة فقط.

وقال المصدر إن ممثلى «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» تلقوا موافقات شفيهة من مسئولى «المركزى» خلال الأسبوع الماضى لتنشيط خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بالحد من تداول الكاش، والتوسع فى استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

أكد أن العميل الذى يرغب الاشتراك فى الخدمة عليه التوجه إلى أقرب متجر لشركة محمول، وملء استمارة، منوها بأن هذه الخدمة ستمكن العميل من دفع قيمة مشترياته أونلاين باستخدام محفظة رصيد.

يذكر أن «المحمول» تقدم حاليا خدمة تحويل الأموال من خلال 3 بنوك ؛ هى التجارى الدولى مع « فودافون كاش»، والأهلى المصرى مع «اتصالات فلوس»، والإمارات دبى الوطنى، مع أورنج (موبينيل سابقًا) عبر منتج «موبى كاش».

ويمكن للعميل استخدام رصيد المحفظة بسحب الأموال عن طريق شركات الاتصالات المتعاقَد معها، بجانب منافذ «فورى»، وإمكانية دفع وشراء السلع.

ووفقا لإحصائيات سابقة صادرة عن «المركزى»، فإن مستخدمى تحويل الأموال عبر المحمول فى مصر يصل إلى 6.3 مليون مشترك، وبحسب قواعد «المركزى» القائمة، فإن الحد الأقصى للتحويل اليومى يصل إلى 3 آلاف جنيه، مقابل 5 آلاف جنيه شهريا.