خدمات ADSL تضيف 200 ألف عميل جديد خلال 3 شهور

ليصل عدد مشتركيها إلى 7.1 مليون فى سبتمبر

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات عن زيادة أعداد مشتركي خدمات الانترنت فائق السرعة ADSL فى مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 200 ألف مشترك جديد.

خدمات ADSL تجذب 7.1 مليون مستخدم في سبتمبر

ووصل إجمالي عدد المشتركين إلى 7.1 مليون مستخدم فى سبتمبر مقابل 6.9 مليون فى يوليو من العام ذاته.

وكانت المصرية للاتصالات طرحت فى يوليو الماضى باقات سرعات جديدة للأنترنت الأرضي تحت اسم we space.

وتبدأ السرعات من 30 إلى 100 ميجابيت بأسعار تتراوح بين 120 و 700 جنيه شهريا تحت ثلاث فئات هى سوبر وألترا وميجا.

بينما تراجعت أعداد مستخدمي الهاتف الأرضي بنحو 100 ألف عميل ليصل إجمالي عدد المستخدمين فى سبتمبر إلى 8.4 مليون مستخدم مقارنة بـ 8.5 مليون عميل خلال يوليو

وأرجع مصدر مسؤول فى قطاع الاتصالات سبب زيادة أعداد مشتركي ADSL إلى نمو معدل الاشتراك فى خدمة الأنترنت الأرضي خلال الثلاث شهور الماضية قبل بدء العام الدراسي الجديد .