خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع، مرورًا أعلى طريق الأوتوستراد بجوار مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت، مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد بالمنطقة المشار إليها.

ويستلزم تنفيذ الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق التبين، تجاه مناطق المعادي مع تحويل حركة المرور للاتجاه الآخر، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 20/6/2022، ولمدة تسعون يومًا.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.