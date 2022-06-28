خدمات مرورية مكثفة لإصلاح طبقة الرصف بكوبري السيدة عائشة في القاهرة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح طبقة الرصف بكوبرى السيدة عائشة بالقاهرة، مما يستلزم غلق الكوبري المشار إليه للقادم من مجرى العيون إتجاه طريق صلاح سالم، إعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/6/2022، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.