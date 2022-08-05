خدمات مرورية لتركيب الفواصل الخاصة بكوبري ميدان رسالة في المقطم

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية ووضع الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري ميدان رسالة المار أعلى شارع 9، والذي يربط بين شارع 9، وشارع أحمد فؤاد نجم إتجاه محور حسب الله الكفراوي لتركيب الفواصل الخاصة بالكوبري، وتركيب اللافتات الإرشادية، على أن يتم إستخدام المأوى الدورانية بشارع 9 لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وتنفذ أعمال الغلق اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا يوم الجمعة الموافق 5/8/2022، وحتى الساعة 3 مساء يوم الأحد الموافق7/8/2022.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.