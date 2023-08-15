خدمات مرورية جديدة لاستكمال نفق باقي زكي في القاهرة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي.

وتستكمل أعمال الغلق للنفق مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبري التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي فالدوران والعودة من المأوى الدوراني، أمام مُجمع البنوك فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي، وذلك في مدة زمنية ليلتان يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15-16/8/2023، بداية من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.