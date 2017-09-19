خدمات ما بعد البيع.. وكلاء السيارات ينشطون الإيرادات برفع الصيانات
رأفت مسروجة: عائدات الخدمة تغطي تكاليف التوكيلنيران الأسعار والانتظار تدفع عملاء للهروب إلى المراكز الخارجية أيمن تمام: العملاء الحاليون يفضلون الصيانة بالمراكز المعتمدةأحمد شوقي:في ظل حالة الركود التي تجتاح سوق السيارات منذ عدة أشهر، لجأ العديد من الوكلاء إلى تنشيط الإيرادات عبر رفع أسعار
رأفت مسروجة: عائدات الخدمة تغطي تكاليف التوكيل
نيران الأسعار والانتظار تدفع عملاء للهروب إلى المراكز الخارجية
أيمن تمام: العملاء الحاليون يفضلون الصيانة بالمراكز المعتمدة
أحمد شوقي:
في ظل حالة الركود التي تجتاح سوق السيارات منذ عدة أشهر، لجأ العديد من الوكلاء إلى تنشيط الإيرادات عبر رفع أسعار خدمات ما بعد البيع والصيانات الدورية بالإضافة إلى قطع الغيار. لكن في الوقت نفسه أدت هذه السياسة إلى هروب بعض العملاء من مراكز الخدمة المعتمدة إلى المراكز غير المعتمدة ليتم إجراء الصيانات الدورية والطارئة في المراكز الخارجية نظرًا لانخفاض أسعارها الأمر الذي يؤثر سلبًا على عوائد الوكيل من هذا النشاط.
وقال مسئول بأحد مراكز الخدمة لإحدى العلامات التجارية الكورية إن أسعار خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار قد شهدت زيادات كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية تقلبات أسعار الصرف بشكل استدعى الوكلاء لنقل الأعباء إلى العملاء لتقليل التكاليف وعدم التعرض للخسائر؛ فضلًا عن لجوء بعضهم إلى تعويض خسائر تراجع مبيعات السيارات عبر مراكز الخدمة.
اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك يقول إن الاستثمار في قطاعات خدمات ما بعد البيع والصيانة يعتبر ضروريًا لضمان نجاح أي علامة تجارية في السوق موضحًا أن أحد مقومات النجاح في هذا المجال هو تقديم خدمات بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن بعض الدراسات الحديثة أشارت إلى أن خدمات ما بعد البيع يمكن أن تغطي تكاليف الوكيل بشكل كامل حتى في حالة التوقف عن بيع السيارات الجديدة مما يدحض فكرة تعرضهم لخسائر.
وأكد أهمية تطوير مستوى الخدمة من حيث الجودة والالتزام بمعايير الشركات الأم وكذلك تقليل أوقات الانتظار لأنه في حالة عدم حدوث ذلك فإن التوكيل يتعرض لمشكلات كبيرة قد تؤدي لانتهاء وجوده في السوق بشكل مأساوي كما حدث من قبل مع العديد من الوكالات التي لم تصمد كثيرًا في السوق.
وتأكيدًا لهذا الرأي يقول أحد العملاء إنه ذهب إلى مركز خدمة تابع لوكيل علامة تجارية كورية لإجراء صيانة الـ 10 آلاف كم لسيارته التي اشتراها مؤخرًا لكنه اضطر للانتظار لعدة ساعات مما دفع لتأجيل مهام كان من المفترض أن يقوم بها فضلًا عن التغيب عن عمله.
وأضاف أن هذا الأمر سيدفعه لاحقًا لإجراء الصيانات الدورية داخل مراكز خدمة غير معتمدة من جانب التوكيل موضحا أنه استفسر عن أسعار قطع الغيار فوجد أنها منخفضة للغاية مقارنة بالمركز المعتمد. ولفت إلى أن من بين المعايير التي تتجاهلها بعض شركات السيارات هو وقت الانتظار داخل مراكز الخدمة وهو أمر ينبغي معالجته بسرعة حتى لا يتفلت العملاء واحدًا تلو الآخر إلى المراكز الأخرى.
ومن جانبه قال هاني ربيع مدير عام شركة الربيع لتجارة السيارات إن العديد من مراكز الخدمة المعتمدة تقدم خدماتها للعملاء بأسعار تتجاوز المراكز الأخرى بنسبة كبيرة خاصة بعد رفع الأسعار خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.
وأوضح أن بعض الوكلاء يقومون بتغيير بعض قطع الغيار عند إجراء الصيانة الدورية مع إمكانية إصلاح هذه القطع وإعادة استخدامها في السيارة بغرض زيادة الرسوم المحصلة من العميل.
وأضاف أن ذلك دفع بعض العملاء إلى الصيانة في الخارج حيث يحصلون على الخدمة لكن بسعر؛ في حين يصر بعضهم على الاستمرار مع الوكيل لأن الحالة الفنية للسيارة تكون أفضل في حالة الالتزام بمواعيد الصيانات الدورية في المراكز المعتمدة نظرًا لأن هذه المراكز تتوفر بها عناصر فنية مدربة ولديها الخبرات والإمكانات التكنولوجية التي تجعلها أكثر دراية بالمسائل الفنية.
وأشار إلى أن إجراء الصيانة الدورية داخل مراكز الوكيل أو الموزعين المعتمدين يسهم في احتفاظ السيارة بقيمتها وتشجيع الطلب عليها عند إعادة بيعها بعد الاستعمال لأن المشتري يكون أكثر اطمئنانًا لصيانات الوكيل.
وقال مصدر بشركة الجيوشي موتورز وكيل فاو الصينية إن شركته تسعى للانتشار في مختلف محافظات الجمهورية لخدمة عملاء العلامة التجارية بعد الاستحواذ على وكالتها في مصر منذ أشهر قليلة.
واضاف أنه يتم تقديم خدمات سيارات فاو حاليا من خلال شبكة مراكز الخدمة المتواجدة في دمياط وكفر الشيخ والغردقة والمحلة وبني سويف والمنصورة لافتا إلى أن الخطة التوسعية في الشركة تستهدف الانتشار خارج نطاق القاهرة للتواجد في محافظات الوجه البحري والقبلي.
وأوضح أيمن تمام مدير عام شركة اي اف جي للتجارة وكيل زوتي إن ظاهرة هروب العملاء من مراكز الخدمة المعتمدة تختلف من علامة تجارية لأخرى ومن سيارة لأخرى حيث تقل هذه الظاهرة بين عملاء السيارات مرتفعة السعر في حين تزداد بين عملاء السيارات التي كانت منخفضة السعر.
واستبعد وجود هذه الظاهرة بين العملاء الحاليين لسوق السيارات حيث يفترض أن غالبيتهم ينتمون لشريحة الدخول المرتفعة الذين يفضلون إجراء الصيانات الدورية في المراكز المعتمدة من جانب الوكيل والتمتع بخدمات الضمان؛ موضحا أن الزيادات المتتالية في الأسعار خلال الفترة الماضية أدت إلى القضاء على شريحة العملاء من ذوي الدخول المنخفضة.
ولفت إلى أنه منذ عامين كانت شريحة السيارات أقل من 150 ألف جنيه كانت تضم العديد الطرازات لكنها اختفت بشكل شبه كامل حاليًا مضيفًا أن كثيرا من عملاء هذه الشريحة كانوا يفضلون الصيانة في الخارج وما زالوا يقومون بذلك للهروب من الأسعار المرتفعة لدى الوكيل.
وأضاف أن الصيانات خارج التوكيل قد تؤثر على جودة السيارة السيارة لأن المراكز الخارجية قد لا تلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وإنما قد يلجأون إلى القطع المقلدة أو المغشوشة حسب مستوى جودة المركز ومدى التزامه بمعايير العمل؛ بالإضافة إلى أن الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة لدى الوكيل تكون أفضل.