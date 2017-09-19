خدمات ما بعد البيع.. وكلاء السيارات ينشطون الإيرادات برفع الصيانات

رأفت مسروجة: عائدات الخدمة تغطي تكاليف التوكيلنيران الأسعار والانتظار تدفع عملاء للهروب إلى المراكز الخارجية أيمن تمام: العملاء الحاليون يفضلون الصيانة بالمراكز المعتمدةأحمد شوقي:في ظل حالة الركود التي تجتاح سوق السيارات منذ عدة أشهر، لجأ العديد من الوكلاء إلى تنشيط الإيرادات عبر رفع أسعار

رأفت مسروجة: عائدات الخدمة تغطي تكاليف التوكيل

