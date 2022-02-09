عقـــارات

خدمات تجارية جديدة من مجموعة «طلعت مصطفى» لمناطق شرق القاهرة

من خلال إنشاء 6 فروع لمتاجر "أبو عوف" في الرحاب ومدينتي
سارة لطفي 4:29 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 4:29 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت مجموعة “طلعت مصطفى” – إحدى شركات السوق في مجال التطوير العقاري والسياحي TMG – اتفاقية مع شركة “عوف” المالكة للعلامة التجارية “أبو عوف”، والتي تعد من متاجر التجزئة المتخصصة في المواد الغذائية، لافتتاح 6 أفرع جديدة لمتاجر “أبو عوف” في “الرحاب” و”مدينتي”.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة “طلعت مصطفى”، وأيمن عوف الرئيس التنفيذي لشركة “عوف”، ومحمد عوف مدير العمليات في “عوف مصر”، فإنه سيتم إنشاء ثلاثة أفرع لمتاجر “أبو عوف” في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب، وثلاثة فروع أخرى في مدينتي.

اقرأ أيضا  «الإسكان»: طرح 45 محلا تجاريا و6 وحدات إدارية بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة

جدير بالذكر أن “ابو عوف” من الشركات المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية مثل المكسرات والتمور والفواكه المجففة والمقرمشات والقهوة، ولديها فروع في كل من السعودية والإمارات وليبيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سارة لطفي

ملف الكاتب سارة لطفي

اقرأ أيضاً

5 أفراد.. تعرف على الفئات المحرومة من حجز وحدات الإسكان المتوسط

سارة لطفي 4:31 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

تعرف على أسعار شقق مشروع «دار مصر» 2022 (تفاصيل)

سارة لطفي 3:42 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

القاهرة الجديدة تسجل أعلى سعر للمتر.. تفاصيل طرح شقق «سكن مصر»

سارة لطفي 3:24 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

ارتفاع أرباح الدار العقارية الإماراتية 21% إلى 2.3 مليار درهم في 2021

خالد بدر الدين 3:06 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

مسئولو الإسكان يتفقدون سير العمل بوحدات سكن لكل المصريين في السويس الجديدة

أحمد صبحي 11:42 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

«الإسكان»: تسليم دفعة جديدة بوحدات سكن مصر في «القاهرة الجديدة» 15 فبراير

أحمد صبحي 11:26 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22