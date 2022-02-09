خدمات تجارية جديدة من مجموعة «طلعت مصطفى» لمناطق شرق القاهرة

من خلال إنشاء 6 فروع لمتاجر "أبو عوف" في الرحاب ومدينتي

وقعت مجموعة “طلعت مصطفى” – إحدى شركات السوق في مجال التطوير العقاري والسياحي TMG – اتفاقية مع شركة “عوف” المالكة للعلامة التجارية “أبو عوف”، والتي تعد من متاجر التجزئة المتخصصة في المواد الغذائية، لافتتاح 6 أفرع جديدة لمتاجر “أبو عوف” في “الرحاب” و”مدينتي”.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه عمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة “طلعت مصطفى”، وأيمن عوف الرئيس التنفيذي لشركة “عوف”، ومحمد عوف مدير العمليات في “عوف مصر”، فإنه سيتم إنشاء ثلاثة أفرع لمتاجر “أبو عوف” في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب، وثلاثة فروع أخرى في مدينتي.

جدير بالذكر أن “ابو عوف” من الشركات المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية مثل المكسرات والتمور والفواكه المجففة والمقرمشات والقهوة، ولديها فروع في كل من السعودية والإمارات وليبيا.