«خدمات النقل الدولي» تناقش آليات عمل قطاع الشحن مع التوكيلات الملاحية

عقدت لجنة الشحن البحرى بشعبة خدمات النقل الدولى التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماعًا لمناقشة المشكلات والتحديات التى تواجه شركات وكلاء الشحن خلال الفترة الأخيرة، بحضور 50 شركة من أعضاء الشعبة.

وتركزت المناقشات من قِبل الحضور على مشكلة آليات عمل وكلاء الشحن، ومنها إصدار الفواتير الإلكترونية من الخطوط الملاحية باسم العملاء مباشرة، وإصدار توصيات في هذا الشأن.

وطالب وكلاء الشحن بضرورة قيام شركات التوكيلات الملاحية بإصدار الفواتير باسم شركة الشحن القائمة بالحجز.

واتفق أعضاء اللجنة على عمل بيان بأسماء الخطوط الملاحية المصدرة الفاتورة باسم العميل مباشرة وأسماء الخطوط التى تصدر باسم شركة الشحن،

وكذلك عمل خطابات للخطوط الملاحية المصدرة للفواتير باسم العميل، للعمل على استخراج الفاتورة باسم شركة الشحن – طالب الحجز أسوة بالخطوط الأخرى.

في السياق نفسه قررت شعبة خدمات النقل الدولي المشاركة في مؤتمر المنظمة العالمية لوكلاء الشحن «الفياتا» الذى سيعقد خلال سبتمبر الحالي بكوريا الجنوبية.

وتم اختيار عدد من أعضاء الشعبة لتمثيلها بالمؤتمر، من المقرر أن يضم الوفد كلًّا من المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، وأحمد العنتبلى عضو مجلس إدارة الشعبة.

وبحسب المهندس مدحت القاضى، رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فإن الشعبة ينتمى لها 700 عضو يمثلون العصب الرئيسى لصناعة النقل الدولى بمصر.