خدمات التليفون الأرضى تجتذب 600 ألف عميل فى 3 شهور‎

محمود جمالكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات، عن زيادة أعداد مشتركى الهاتف الأرضى ( الثابت ) بالسوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى بـ 600 ألف عميل، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 7.2 مليون عميل فى مارس مقابل 6.6 مليون خلال يناير.بينما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة " ADSL " من 5.3 ملايي

محمود جمال

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات، عن زيادة أعداد مشتركى الهاتف الأرضى ( الثابت ) بالسوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى بـ 600 ألف عميل، ليصل إجمالى عدد العملاء إلى 7.2 مليون عميل فى مارس مقابل 6.6 مليون خلال يناير.

بينما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ” ADSL ” من 5.3 ملايين مستخدم فى يناير إلى 5.5 مليون خلال مارس بزيادة 200 ألف عميل.

يذكر أن المصرية للاتصالات بدأت فى تقديم خدمات المحمول والتحول إلى مشغل خدمة متكامل يوم 18 سبتمبر الماضى، وبلغ عدد عملاء الشبكة الرابعة للمحمول WE المملوكة للشركة خلال الـ 3 شهور الأولى من 2018 نحو 2.9 مليون عميل.