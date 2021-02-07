خدمات التأمين متناهي الصغر تصل إلى 102 مليون شخص حول العالم

وتم تحصيل 1.06 مليار دولار أمريكي أقساط تأمين متناهي الصغر، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من السوق المحتمل للتأمين متناهي الصغر في هذه الدول

كشفت كاثرين بولفر ماخر ، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر ، عن سعادتها بالتعاون المثمر الذى تم بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر، وأشارت أنه للمرة الأولى في تاريخ شبكة التأمين متناهي الصغر يتم ترجمة التقرير الخاص بالشبكة إلى اللغة العربية وذلك من خلال فريق العمل بالاتحاد المصري للتأمين، وأضافت خلال ورشة العمل الافتراضية التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين أن تقرير المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020، والذي تم إجراؤه عبر 30 دولة، يعد معيارًا فريدًا لمتابعة عدد المستهلكين الناشئين الذين يستخدمون منتجات التأمين المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.

التأمين متناهى الصغر يصل إلى 7% من الشريحة المستهدفة

وتضمنت الدراسة التى شارك بها 194 مقدم تأمين في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبينما ركزت الدراسات السابقة على دراسة جميع الدول في منطقة ما، فقد اعتمدنا في هذا التقرير منهجية تركز على دول مختارة عبر ثلاثة مناطق عبر هذه الدول،ومقدمي الخدمات التأمينية، تم تغطية ما يتراوح بين 41 و102 مليون شخص بمنتجات التأمين متناهي الصغر في عام 2019، وهو ما يمثل ما بين 3٪ و7٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في تلك الدول.

وتم تحصيل 1.06 مليار دولار أمريكي أقساط تأمين متناهي الصغر، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من السوق المحتمل للتأمين متناهي الصغر في هذه الدول، علماً بأن هذه الأرقام لا تتضمن بيانات الهند، التي تأثرت بشدة بالإغلاق ولم تتمكن من توفير البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لهذا التقرير، ولا تزال منتجات تأمينات الحياة وتأمين الائتمان على الحياة في تلك المناطق الثلاث تهيمن على أسواق التأمين متناهي الصغر، حيث تلعب منتجات تأمين الحوادث الشخصية والجنازة أيضاً دوراً مهماً. في أفريقيا وآسيا،ازدادت أهمية المنتجات الصحية منخفضة التكلفة، ولا سيما منتجات تأمين المنافع النقدية بالمستشفى خلال السنوات الأخيرة لتصبح إحدى المنتجات الرئيسية للتأمين متناهي الصغر.

وذلك بالإضافة إلى ذلك، في كل المناطق الثلاثة عملت شركات التأمين على تعزيز روابطها بالخدمات الصحية، بما في ذلك ربط منتجاتها بخدمات الرعاية الصحية عن بُعد. كما شهد التأمين على المحاصيل الزراعية والماشية نتائج متباينة. ولوحظ أنه كلما زاد الدعم والإعانات المقدمة من الحكومات زادت برامج التأمين بشكل كبير، حيث بدون هذا الدعم ستكافح هذه الدول طويلاً حتى تصل إلى تحقيق النمو المستهدف في حجم السوق.

دور هام للوسطاء والوكلاء فى النشاط

لا يزال الوكلاء والوسطاء والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يلعبون دوراً هاماً للغاية في توزيع التأمين متناهي الصغر، ويؤكد الاعتماد الكبير على الوكلاء (سواء كقوة مبيعات في شركات التأمين الخاصة أو نتيجة لارتباطهم بشريك التوزيع) في أكثر من نصف المنتجات على استمرار الحاجة للاتصال البشريمن أجل بيع التأمين متناهي الصغر وتثقيف العملاء.

وعادت شركات التأمين التي حاولت اتباع أساليب رقمية عالية بإعادة إدخال اللمسة البشرية وإنشاء نماذج تجمع بين كلا النوعين من أساليب التوزيع، وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في أسواق التأمين متناهي الصغر في جميع المناطق، فهناك مخاوف كثيرة حول قيمة الخدمات المقدمة للعملاء. حيث تبدو نسب المطالبات عبر المناطق الثلاث مناطق منخفضة نسبيًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ثلث المنتجات في جميع المناطق ونصف المنتجات في أمريكا اللاتينية لا تتجاوز نسب المطالبات فيها أرقاماً أحادية.

تعتبر نسبة المطالبات عبر المناطق الثلاث موضوع الدراسة منخفضة نسبياً بمتوسط 23 ٪ (وتتراوح النسب بين 10% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و28% في أفريقيا)، وتتأثر هذه النسب بارتفاع نسبة المصروفات في العديد من شركات التأمين وخاصةً في إفريقيا، وبارتفاع العمولات المسددة لشركاء التوزيع وخصوصا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتؤدي هذه التكاليف إلى رفع أسعار منتجات التأمين مع تقليل المبلغ المتاح لدفع المطالبات.