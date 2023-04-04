خدمات «الأحوال المدنية» الإلكترونية.. كل ما تريد معرفته عنها وكيفية استخراجها (إنفوجراف)

نشرت وزارة الداخلية إنفوجراف عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” يوضح جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية عبر بوابتها الرقمية على الإنترنت، والتي تشمل شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات الرقم القومي، وغيرها من الأوراق الثبوتية، بهدف تقديم التيسيرات للمواطنين في الحصول على الخدمات.

وسعى قطاع الأحوال المدنية إلى تطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

وفعل في هذا الإطار العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، من خلال الرابط (https://moi.gov.eg).

فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها في نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582”.

وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية والحصول عليها في نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.

وتشمل تلك الخدمات:

شهادة ميلاد أول وثانى مرة.

شهادة وفاة.

وثائق زواج وطلاق.

قيد عائلى/فردى.

بطاقة رقم قومي “بدل فاقد، بدل تالف”.

استمارة رقم قومي “عادية، مستعجلة، مميزة”.

وثائق الأحوال المدنية المترجمة.

شهادة التحركات المترجمة.

مأمورية التصوير المنزلي، الخدمات الفورية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك استكمالًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة وتسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.