«خدمات أون لاين ورقابة مستمرة».. أجهزة المدن الجديدة تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

بعد وقف الاحتفالات والفعاليات التى كان يشهدها شهر رمضان

تستعد أجهزة المدن الجديدة لاستقبال شهر رمضان المعظم بعدد من الاجراءات الاحترازية والمساندة للمواطنين ، خاصة مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن التعامل مع الشهر الكريم.

دفع عدم اقامة موائد الرحمن، ووقف الاحتفالات والفعاليات التى كان يشهدها شهر رمضان المعظم، عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، للبحث عن طرق بديلة لا تتعارض وقرارات مجلس الوزراء، من خلال عمليات التجميل والزينه، وكذلك تنفيذ مسابقات بنظام «الأون لاين».

تواصلت «المال» تواصلت مع مسئولى عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستعراض خططهم خلال الشهر.

ففى جنوب مصر وعلى بعد 380 كيلو من القاهرة، حيث مدينة أسيوط الجديدة، قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز أسيوط الجديدة، إن الجهاز قام بإنشاء منفذ لبيع السلع الغذائية ومتطلبات شهر رمضان الكريم، وهو مفتوح منذ أسبوع أمام الجمهور.

وأضافت عمار سنلتزم بجميع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعامل مع تطورات فيروس كورونا، والاجراءات المتبعة خلال شهر رمضان الكريم، وسنعمل على تطبيقها بكل حزم، لضمان سلامة الأهالى من عملية انتشار الفيروس.

وأشارت رئيس جهاز أسيوط الجديدة إلى عملية تجميل ستشهدها المدينة خلال الأيام القادمة، عن طريق تعليق زينة رمضان بالشوارع والميادين الرئيسية، لخلق حالة من الفرحة داخل نفوس الأهالي، خاصة فى ظل وقف العديد من الأنشطة بسبب تداعيات كورونا.

وحول المسابقات التى ستنفذها المدينة، قالت عمار إن جميع المسابقات التى كان يتم طرحها فى شهر رمضان سنعمل على تنفيذها هذا العام لكن من خلال نظام «الأون لاين» التزاما بقرارات مجلس الوزراء، وكذلك لضمان سلامة المتسابقين.

الفيوم الجديدة

وفى الفيوم، قال المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية الفيوم الجديدة، إن الجهاز بدأ فى عملية التواصل مع الشركات والمقاولين العاملين داخل المدينة منذ أيام، للتنبية على مواعيد العمل داخل المدينة، خاصة وأن أغلب الشركات تفضل العمل ليلا خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة ضبط أوقات العمل.

وأضاف صميده: لدينا منفذ كبير تابع للقوات المسلحة، به جميع السلع الغذائية ومتطلبات شهر رمضان، كما أن المدينة بها سوق تجارى كبير، سيعمل أيضا على توفير كل متطلبات الأهالى.

وأشار رئيس جهاز الفيوم الجديدة، إلى أن الجهاز سيعمل خلال شهر رمضان على متابعة الأسعار وكذلك سلامة المنتجات المقدمه للجمهور، من خلال حملات سيتم تنفيذها على مدار اليوم، كذلك متابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، داخل الأسواق.

وحول المسابقات الرمضانية، قال صميدة إن الجهاز سيعمل على تنفيذ جميع المسابقات الرمضانية التى يمكن تنفيذها بنظام «الأون لاين»، وتقديم جوائز للفائزين بها، مطالبا الأهالى بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية حفاظا على أرواحهم.

15 مايو

وفى مدينة 15 مايو، قال المهندس السيد همام رئيس جهاز المدينة ، إن الجهاز أوقف جميع منافذ بيع السلع الغذائية التى كان يتم افتتاحها قبل شهر رمضان الكريم، استجابة لقرارات مجلس الوزراء، وحفاظا على أرواح الأهالى من أى تجمعات قد ينتج عنها انتشار فيروس كورونا.

وأضاف همام لـ«المال»، لن نسمح أيضا بإقامة أى موائد داخل المدينة، أو اقامة احتفالات أو مسابقات، هذا العام، مشيرا إلى أن الجهاز لن ينفذ أى مسابقات بنظام «الأون لاين»، أو حتى تزيين المدينة استقبالا لشهر رمضان.

يذكر أن مدينة 15 مايو كانت تستقبل شهر رمضان الكريم بتشغيل منافذ لبيع المنتجات، خاصة منتجات وزارة الزراعة، علاوة على إقامة دورات رمضانية لكرة القدم وندوات ثقافية دينية عقب الإفطار بمركز شباب المرحلة الأولى بالمدينة، وآخر رياضى رمضانى بنادى مدينة 15 مايو ودورة كرة رمضانية بساحة ملعب مجاورة 34، بالإضافة للندوات الدينية التى تقيمها وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان بعد صلاة العصر بشكل يومي، فى عدد 4 مساجد بالمراحل الأربع بالمدينة.

العاشر من رمضان

وفى مدينة العاشر من رمضان قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز المدينة ، إن الجهاز يعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعامل مع شهر رمضان الكريم، بما يضمن سلامة الأهالى من انتشار فيروس كورونا.

وأكد عمران فى تصيحات لـ«المال» سنشكل لجان متابعة دورية على مدار اليوم طيلة شهر رمضان لضمان تنفيذ الاجراءات الاحترازية، كذلك متابعة توفر السلع وضمان جودتها وأسعارها.

وأوضح أن كل الفاعليات التى شملها قرار مجلس الوزراء سيتم إيقافها، بإستثناء المسابقات الرمضانية والتى ندرس حاليا تنفيذها بنظام «الأون لاين»، مشيرا إلى تقديم جوائز للفائزين بهذه المسابقات والتى ستكون فنيه ثقافية دينية علمية.

حدائق أكتوبر

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر إن الأسبوع الحالى سيشهد إقامة معرض أهلا رمضان داخل المدينة، مشيرا إلى أن الجهاز استقر على إحدى الشركات التى ستقوم بتنفيذ المعرض بعد تقدم أكثر من شركة لإقامته.

وأشار مصطفى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن المعرض سيخضع بشكل كامل لرقابة الجهاز، سواء بمتابعة الأسعار أو فيما يتعلق بجودة المنتج المقدم لسكان المدينة، مع المتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس حدائق أكتوبر، أن الأسبوع الحالى سيشهد عملية تجميل وتزيين للمدينة استقبالا لشهر رمضان الكريم، وهى خطوات بمبادرة تقدمت بها عدد من الشركات التى تعمل داخل المدينة لإحداث نوع من البهجة على السكان.

وأضاف أن الجهاز عمل على اقامة دورة رمضانية تبدأ يوم 5 رمضان، وحتى 20 رمضان، لكن قرارات مجلس الوزراء ستحول دون إقامتها تطبيقه للخطوات الاحترازية حفاظا على سلامة السكان.

الشيخ زايد

وفى الشيخ زايد، أعلن جهاز المدينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلغاء إقامة معرض السلع الرمضانية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة.

وطالب الجهاز، سكان المدينة، بضرورة ارتداء الكامة فى أماكن التجمعات مع تحصيل الغرامات من المخالفين، وكذلك التأكيد على حظر إقامة أى تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة، وعدم السماح بإقامة أى موائد رمضانية.

كان مجلس الوزراء أصدر عدد من القرارات، فيما يتعلق بشهر رمضان والقواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس، التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، فى حدوث ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضى.

وتضمنت القرارات منع إقامة أى موائد رمضانية أو الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات والسماح بإقامة الصلوات فى المساجد وصلاة التراويح بشرط ألا تزيد عن نصف ساعة.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى رمضان تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل واستئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضى لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

كما شملت قرارات مجلس الوزراء الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة وتنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة.

فيما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن آخر موعد لاستلام الطلبات خلال أيام العمل الرسمية بشهر رمضان المبارك هو الساعة الثالثة عصرا بدلا من الرابعة والنصف.