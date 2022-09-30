«خدماتي»: 2 مليار جنيه سنويا حجم العمليات على المنصة

قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة خدماتي لحلول المدفوعات، إن حجم العمليات المنفذة علي شبكة خدماتي تصل إلي 2 مليار جنيه سنويا، ونعمل من خلال آليات التطوير على زيادتها بنسبة 50% خلال عام، من خلال تعاقدات جديدة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف سعيد في بيان إن الشركة بصدد منظومة مطورة لآليات الدفع الإلكتروني، بدءا من مطلع 2023، وذلك في إطار خطتها لتطوير ٱليات منظومة الدفع المسبق مقدما.

وأوضح أن المنظومة الحالية لسياسة الدفع الإلكتروني في مصر تعتمد على تطوير المنظومة التكنولوجية في المقام الأول، لتقديم الخدمة في أسرع وقت، وهو ما تسعى الشركة لتطبيقه مطلع العام المقبل.

وأكد أن العملاء هدفهم الأول هو التمتع بمميزات كل شركة، وهو ما يجعلنا نسعى لجذب العملاء، من خلال السرعة في تنفيذ العمليات، أو في عائد الكاش باك، باعتباره ميزه تنافسية تقدم عليها الشركات في الوقت الراهن، وهو ما تعمل عليه إدارة الشركة للدخول في السوق بدءا من يناير المقبل بشكل جديد ومربح للتجار والأفراد أيضا.