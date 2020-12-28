«خدماتي» تطرح تطبيقا ذكيا لتقديم خدمات التحول الرقمى إلى 500 ألف مواطن

أطلقت شركة “خدماتى” لمراكز الاتصالات نسخة جديدة من تطبيقها الذكى لتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد، بهدف تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 500 ألف مواطن خلال عام 2021.

قال إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية ورئيس الشركة، إن نسخة الأفراد التى تطلقها “خدماتى” بحلول العام الجديد تستهدف تحقيق التكامل بين شركات المدفوعات فى تقديم كل الخدمات المالية للمواطنين بلا استثناء سواء عبر مقدمى الخدمة مباشرة أو من خلال الربط بين الشركات وبعضها تسهيلاً على المواطنين فى تأدية الخدمة لهم.

كما تستهدف نسخة الأفراد التى أطلقتها “خدماتى” تقديم خدمات سداد كل الفواتير سواء المتعلقة بالاتصالات أو الفواتير الحكومية الخاصة بالكهرباء والغاز وكل الاشتراكات بالنوادى والنقابات والجامعات المختلفة وكذلك التبرعات لمختلف الجهات وكذلك التحويلات المالية وكذلك الأقساط البنكية، بالإضافة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وكافة أوراق السجل المدنى وخدمات المرور.

بالإضافة إلى ربط المواطن المصرى بمختلف نقاط البيع بحيث تمكنه من عمليات الصرف والإيداع والحصول على الخدمة فى أقل وقت ممكن.

وعلى صعيد متصل كشف رئيس مجلس إدارة شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية عن دور الشعبة المرتقب فى تقديم الخدمات المتكاملة والتبادلية بين جميع الشركات وبعضها تسهيلا على المواطن المصرى فى الحصول على الخدمة سعيا لتأسيس اتحاد تكاملى يجمع بين شركات المدفوعات الإلكترونية وبعضها على غرار التكامل المصرفى برئاسة اتحاد البنوك ومظلة البنك المركزى، وصولا لوقف كافة التجاوزات من الشركات والأفراد وعمل قوائم البلاك ليست لظبط السوق.

