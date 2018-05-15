خدماتي تضيف فرعين جديدين بالصعيد قبل نهاية 2018

المال- خاصتخطط الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي" لافتتاح فرعين رئيسيين جديدين لخدمة الصعيد ومدن القناة قبل نهاية عام 2018 الجاري.وأوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتي في بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء، بأن خطة الشركة ترمي إلى توصيل كافة خد

المال- خاص

تخطط الشركة المصرية للخدمات المجتمعية “خدماتي” لافتتاح فرعين رئيسيين جديدين لخدمة الصعيد ومدن القناة قبل نهاية عام 2018 الجاري.

وأوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتي في بيان صحفى له، اليوم الثلاثاء، بأن خطة الشركة ترمي إلى توصيل كافة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني، لكافة المواطنين في محافظات الصعيد ومدن القناة.

وكشف سعيد، بأنه بافتتاح المقرين الجدد يصل إجمالى عدد الفروع الرئيسية للشركة إلى 5 أفرع يخدمون كافة الوكلاء والمندوبين الذين يقومو بتغطية كل أنحاء الجمهورية، بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت خدماتي قد أعلنت سابقا استهدافها الوصول إلى أكثر من 10 مليون مواطن فى الفترة المقبلة عبر خدماتها الإليكترونية فى سداد فواتير التليفون الثابت والمحمول وكذا خدمات وزارة التنمية الإدارية والمتمثلة فى استخراج شهادات الميلاد والوفاة وقسيمة الزواج والطلاق، وبطاقات الرقم القومي وجواز السفر.