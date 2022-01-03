«خدماتى» تستهدف تحصيل 200 ألف فاتورة كهرباء إلكترونياً بحلول أبريل

استراتيجية «خدماتى» خلال العام الحالى ترتكز على تطوير مراكز الخدمات التابعة لها

تستهدف شركة خدماتى لحلول المدفوعات الإلكترونية تحصيل 200 ألف فاتورة كهرباء إلكترونيًا بحلول أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الكهرباء وشركة فيكسد جروب لخدمات التحول الرقمى وحلول أمن المعلومات.

قال محمد الحارثى، استشارى التسويق وتطوير الأعمال فى «خدماتى»، إن شركته بدأت تفعيل الخدمة الجديدة مطلع يناير الحالى من أجل تحصيل فواتير استهلاك العملاء ورسوم تركيب العدادات عبر منصتها الإلكترونية، بالتعاون مع 9 شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية.

وأوضح «الحارثى» فى تصريحات لـ«المال» أن استراتيجية «خدماتى» خلال العام الحالى ترتكز على تطوير مراكز الخدمات التابعة لها، علاوة على تقديم بعض خدمات القيمة المضافة مثل خدمات قطاع الكهرباء.

فى سياق متصل، أضاف أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير شبكة خدماتها مع ضمان الربط الإلكترونى بين جميع التجار وتقديم خدمات مجتمعية جديدة تصل إلى جميع المواطنين فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية .

وألمح إلى أن «خدماتى» بصدد تقييم مراكز الخدمات التابعة لها التى تحتاج للتطوير، إلى جانب تحديد احتياجاتها وآليات الوصول إليها تدريجيًا، من أجل ضمان الانتشار الجغرافى فى جميع المناطق السكنية.

وأوضح أن «خدماتى» تسعى كذلك لوضع استراتيجية لإدماج شبكة التجار فى عملية التطوير المرتقب التى ستتضمن رفع كفاءة تطبيق خدماتى على أجهزة المحمول، وكذلك شبكة التجار، علاوة على إجراء تقييم منظومة أمنها السيبرانى حتى تصبح متوافقة مع المواصفات القياسية.

وكشف عن اعتزام الشركة طرح النسخة المطورة من التطبيق الإلكترونى الخاص بالعملاء على هواتف الأندرويد والأيفون قبل نهاية فبراير المقبل.

يذكر أن «خدماتى» تأسست عام 2008 بهدف تقديم خدمات استخراج الوثائق الرسمية والأوراق الشخصية ودفع فواتير المحمول واشتراكات خدمات الإنترنت.