خدماتى تستهدف افتتاح 10 آلاف مركز بيع فى 2018

المال - خاص تستهدف الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي"، افتتاح 10 آلاف مركز بيع جديد لتقديم خدماتها فى مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم الخدمات الحكومية خلال عام 2018 الجاري، تمهيدًا للوصول بإجمالي منافذها المعتمدة إلى 15 ألف منفذ في جميع أنحاء…

المال – خاص

تستهدف الشركة المصرية للخدمات المجتمعية “خدماتي”، افتتاح 10 آلاف مركز بيع جديد لتقديم خدماتها فى مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم الخدمات الحكومية خلال عام 2018 الجاري، تمهيدًا للوصول بإجمالي منافذها المعتمدة إلى 15 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفى له، اليوم الخميس، إن “خدماتى” تسعى للوصل إلى خدمة أكثر من 10 ملايين مواطن في الفترة المقبلة، عبر خدماتها الإلكترونية في سداد فواتير التليفون الثابت والمحمول، وتقديم العديد من الخدمات المجتمعية للمواطن المصري.

وأوضح سعيد، أن الشركة تسعى منذ بداية عام 2018 الجاري، إلى تعزيز خطة الدولة نحو تطبيق الشمول المالى، وتعاقدت فعليا مع ثلاثة بنوك كبرى، هي “بنك CIB، العربي الإفريقي، وبنك الشركة المصرفية” لإتاحة شحن تطبيقها الجديد على الموبايل، وتقديم خدماتها عبر بطاقات الإنترنت ومحفظة المحمول كأحد الخدمات الإضافية، التى تسعى الشركة توفيرها لملايين المصريين خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “اهتمامنا يأتى في إطار خطة اهتمام القطاع المصرفى بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية لتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة نسبة الشمول المالي”.

وتعتبر “خدماتي” أول شركة مصرية تقوم بتطوير مراكز الاتصالات وتقديم الخدمات المجتمعية للمواطن المصري، وتوفر لعملائها خدمات استخراج شهادات الميلات والوفاة وبطاقات الرقم القومي وجواز السفر وغيرها من الخدمات، التى تقوم بتوصيلها للعميل في المنزل أو يقوم باستلامها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة ودفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.