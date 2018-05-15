خدماتى تخطط لافتتاح فرعين فى الصعيد والقناة‎

المال – خاصتخطط الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى" لإفتتاح فرعين رئيسيين لخدمة الصعيد ومدن القناة قبل نهاية عام 2018.وأوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتى فى بيان صحفى له، اليوم، الثلاثاء، أن خطة الشرك هو السعى نحو توصيل كل خ

المال – خاص

تخطط الشركة المصرية للخدمات المجتمعية “خدماتى” لإفتتاح فرعين رئيسيين لخدمة الصعيد ومدن القناة قبل نهاية عام 2018.

وأوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتى فى بيان صحفى له، اليوم، الثلاثاء، أن خطة الشرك هو السعى نحو توصيل كل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى، لكل المواطنين فى محافظات الصعيد ومدن القناة، مشيرا إلى أن أهالينا فى تلك المناطق لا يقلون أهمية فى توصيل تلك الخدمات إليهم عن أهالى القاهرة وباقى المحافظات.

وكشف سعيد، أنه بافتتاح المقرين الجديدين يصل إجمالى عدد الفروع الرئيسية للشركة إلى 5 أفرع تخدم كل الوكلاء والمندوبين الذين يقومون بتغطية أنحاء الجمهورية بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من ناحية أخرى، أوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن “خدماتى” تسعى إلى تطبيق خطة اللامركزية فى توصيل كلظ الخدمات، خاصة خدمات وزارة التنمية الإدارية والمتمثلة فى استخراج شهادات الميلاد والوفاة وقسيمة الزواج والطلاق، وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر، وغيرها من الخدمات الحكومية التى تقدمها “خدماتى” فى منافذها المنتشرة فى جميع المحافظات.

وكانت “خدماتى” قد أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى للوصول إلى خدمة أكثر من 10 ملايين مواطن فى الفترة المقبلة عبر خدماتها الإلكترونية فى سداد فواتير التليفون الثابت والمحمول وتقديم العديد من الخدمات المجتمعية للمواطن.