خدماتى تتعاقد مع 3 بنوك لإتاحة الشحن اون لاين ومحفظة المحمول

سيد بدرتعاقدت شركة خدماتى للدفع الإلكترونى مع 3 بنوك لإتاحة شحن تطبيقها وتقديم خدماتها عبر بطاقات الإنترنت ومحفظة المحمول.وقال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خدماتى تعاقدت مع البنك العربى الإفريقى الدولى لإتاحة شحن تطبيقها عبر بطاقات الإنترنت كأحد الخدمات الإضافية التى توفرها لعملائها.

سيد بدر

تعاقدت شركة خدماتى للدفع الإلكترونى مع 3 بنوك لإتاحة شحن تطبيقها وتقديم خدماتها عبر بطاقات الإنترنت ومحفظة المحمول.

وقال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خدماتى تعاقدت مع البنك العربى الإفريقى الدولى لإتاحة شحن تطبيقها عبر بطاقات الإنترنت كأحد الخدمات الإضافية التى توفرها لعملائها.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تعاقدت أيضًا مع البنك التجارى الدولى وبنك الشركة المصرفية لإتاحة خدماتها على المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنكين.

يشار إلى أن اهتمام القطاع المصرفى بخدمات الدفع الإلكترونى والتطبيقات الذكية لتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ومواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة نسبة الشمول المالي.

وتوفر خدماتى لعملائها خدمات استخراج شهادات الميلات والوفاة وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر وغيرها من الخدمات التى تقوم بتوصيلها للعميل فى المنزل أو يقوم باستلامها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة ودفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.

وتمتلك خدماتى فى الوقت الحالى أكثر من 5000 آلاف نقطة بيع فى جميع محافظات الجمهورية، وتسعى لزيادة عدد النقاط إلى 15 ألف نقطة بنهاية العام الجارى تبعًا لرئيس الشركة.

وأشار السعيد، إلى أن خدماتى قامت فى الفترة الأخيرة بزيادة رأسمالها لنجو 5 ملايين جنيه لتمويل خططها التوسعية، وتقوم فى الفترة الحالية بتنفيذ 600 ألف عملية دفع إلكترونى شهريًا.