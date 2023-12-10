«خدعه بطلب وظيفة».. ضبط المتهم بسرقة سيارة صاحب كافيه في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ومساومة مالكها على إعادتها مرة أخرى بعد إيهامه بطلب العمل لديه في الكافيه المملوك له بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مالك كافيه يتضمن سرقة سيارته أثناء توقفها أمام المحل، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالي لإعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته شريحة الهاتف المُستخدمة فى عملية المُساومــة، صورة تحقيق شخصية غير خاصة به، بطاقة تحقيق شخصية غير خاصة به.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجنى عليه برغبته في العمل لديه بالمطعم الخاص به، وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه، وتمكنه من الاستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيها بالبيع لدى عميله “سىء النية” مالك مخزن خردة -له معلومات جنائية.

وضُبط وبحوزته السيارة، وأكد أقوال المتهم الأول، مضيفًا أنه تحصل على صورة وبطاقة الرقم القومي المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.