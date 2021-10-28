ختام مهرجان القفز الحر بالمظلات sky seekers بالأهرامات (صور)

اختتمت فعاليات مهرجان القفز الحر للمظلات sky seekers المقام بمنطقة الأهرامات تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية وبتنظيم عاليا باراشوتينج بالتعاون مع الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، بمشاركة ١٢٠ قافزاً من ١٩ دولة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي دور الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية التي تقام بمصر في الترويج لما تشهده الدولة من استقرار وانجازات علي مختلف الأصعدة، وهو ما يساهم في تكوين الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدي مختلف الدول من خلال ما يتناقله أبناء تلك الدول المشاركون في الأحداث المقامة بمصر من انطباعات ولقطات وثائقية عن الإمكانيات والحضارة العريقة التي تتميز بها.

وأكد حرص الوزارة علي إقامة المزيد من تلك البطولات الرياضية الدولية علي أرض مصر انطلاقاً من كون الرياضة أداة من أدوات الإشعاع الدولي، وفي إطار التوجه نحو تحقيق الرؤية الهادفة إلي صناعة رياضة متنوعة وشاملة بكل ما فيها من تشويق وجذب وفتح نوافذ للاستثمار الرياضي وزيادة الفرص المرتبطة بهذا التوجه، إلى جانب زيادة عدد ممارسي الرياضة التي تعد إحدى الأولويات التي تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلي صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين في جميع الألعاب.

من جانبهم، أثني المشاركون على حسن التنظيم لكافة فعاليات المهرجان، وحسن والاستقبال والاستضافة طوال فترة التنفيذ وتوفير جميع احتياجاتهم بجانب الاستمتاع بالمعالم الأثرية التي تمتاز بها مصر ضمن جدول الزيارات السياحية الذي تم تنفيذه بجانب المنافسات .

ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بتنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية المتنوعة خلال الفترة المقبلة في ضوء استراتيجية ورؤية الوزارة والذي يهدف أحد محاورها إلي تنشيط السياحة المصرية من خلال إقامة الفعاليات الرياضية.