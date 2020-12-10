ثقافة وفنون

ختام مهرجان القاهرة.. «التيه» بطولة أمير المصري يفوز بجائزة الهرم الذهبي

هــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي
رحاب صبحي 1:12 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 1:12 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

فاز الفيلم البريطاني “التيه – limbo” للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.
ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مســتوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.

اقرأ أيضا  ختام مهرجان القاهرة.. تنويه خاص لفيلم «غزة مونامور» بالمسابقة الدولية

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

اقرأ أيضا  ختام مهرجان القاهرة.. «تنويه خاص» للفيلم القصير «من يحرقن الليل»

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

اقرأ أيضا  ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. جائزة أفضل فيلم عربي مناصفة بين «غزة مونامور» و«نحن من هناك»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

ختام مهرجان القاهرة.. فيلم «مؤتمر» يفوز بجائزة الهرم الفضي

رحاب صبحي 1:09 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

ختام مهرجان القاهرة.. الوثائقي المصري «عاش يا كابتن» يفوز بجائزة الهرم البرونزي

رحاب صبحي 1:02 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

ختام مهرجان القاهرة.. «50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ» يفوز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو

رحاب صبحي 12:51 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

ختام مهرجان القاهرة.. جوليان فرجوف يفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «دروس اللغة الألمانية»

رحاب صبحي 12:47 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

ختام مهرجان القاهرة.. إلهام شاهين تفوز بجائزة أحسن ممثلة عن «حظر تجول» بالمناصفة مع ناتاليا بافلينكوفا بطلة «مؤتمر»

مصطفى الجُدي 12:44 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

ختام مهرجان القاهرة.. الفيلم البريطاني «التيه» بطولة أمير المصري يفوز بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني

رحاب صبحي 12:34 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20