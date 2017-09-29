ختام مهرجان الجونة السينمائي: أم مخيفة يحصد النجمة الذهبية

متابعات:اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة.وكانت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة أعلنت عن جوائز مسابقتها، حيث حصل فيلم «أم مخيفة» على جائزة نجمة الجونة الذهبية، وتتضمن أيضا شهادة و50 ألف دولار أمريكي، وفيلم «القضية 23» على جائزة نج

متابعات:

اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة.





وكانت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة أعلنت عن جوائز مسابقتها، حيث حصل فيلم «أم مخيفة» على جائزة نجمة الجونة الذهبية، وتتضمن أيضا شهادة و50 ألف دولار أمريكي، وفيلم «القضية 23» على جائزة نجمة الجونة الفضية، وتتضمن أيضا شهادة و25 ألف دولار، وفيلم «إرثميا» على جائزة الجونة البرنزية، وتتضمن أيضا شهادة و15 ألف دولار.

كما ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى روائى طويل إلى الفيلم المصرى «فوتوكوبي»، وتتضمن أيضا شهادة و20 ألف دولار، وجائزة أفضل ممثل ذهبت إلى بطل فيلم زاما دانيال جيمينز كاتشو، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى بطلة فيلم «وليلى» نادية كوندا.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة جوائز مسابقتها وهى: حصول فيلم «لست عبدا لك» على جائزة نجمة الجونة الذهبية (وتتضمن أيضا شهادة و30 ألف دولار)، كما حصل فيلم «بارود ومجد» على جائزة نجمة الجونة الفضية (وتتضمن أيضا شهادة و15 ألف دولار)، وفيلم «السيدة فانج» حصل على جائزة نجمة الجونة البرونزية (وتتضمن أيضا شهادة و7500 دولار)، كما حصل الفيلم المصرى «لدى صورة» على جائزة نجة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربى وثائقى طويل (وتتضمن أيضا شهادة و10 ألف دولار). أيضا منحت شركة منتور أربيا جائزتها لفيلم «سفرة» (وقيمة الجائزة 10 آلاف دولار).

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام القصيرة جوائز مسابقتها وهى: حصول فيلم «عنب الذنب» على جائزة نجمة الجونة الذهبية (وتتضمن أيضا شهادة و15 ألف دولار)، أما جائزة نجمة الجونة الفضية فقد ذهبت إلى فيلم «لالاي بالالاي» (وتتضمن أيضا شهادة و7500 دولار) وحصل فيلم «ماما بوبو» على جائزة نجمة الجونة البرونزية (وتتضمن أيضا شهادة و4000 دولار)، بينما حصل فيلم «القفشة» على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير عربى (وتتضمن أيضا شهادة و5000 دولار)، وحصل فيلم «مصور بغداد» على جائزة فيلم فاكتورى (وقيمتها 5000 دولار).

وكان جائزة سينما من أجل الإنسانية والتى يمنحها الجمهور من نصيب فيلم سفرة (تتضمن الجائزة نجمة الجونة وشهادة و2000 دولار).