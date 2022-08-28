ختام منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية بمقر الأكاديمية العربية

شارك نحو 7500 طالب وطالبة من 86 جامعة بالمسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2022 التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسابقة الرسمية لطلاب الجامعات المصرية .

وشهدت نهائيات المسابقة 200 فريق من أصل 2500 فريق (10000 طالب وطالبة) من 86 جامعة ومعهد ، بمقر الأكاديمية بأبى قير بالإسكندرية، إذ تعد هذه الجولة هي المؤهلة للبطولة الافريقية العربية للبرمجيات ACPC2022 التى سوف تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 المؤهلة بالتبعية للمسابقة الدولية للبرمجيات ICPC .

وأقيم الحفل الختامي للمسابقة بحضور المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والأستاذ الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار، الأستاذ الدكتور ايمان ثروت رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات ، وويليام بيل باوتشر رئيس المؤسسة و المدير التنفيذي للمسابقة ، الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل مدير المسابفة الإقليمية ، الأستاذ الدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية بالاكاديمية.

تعد مسابقة البرمجيات من اهم المسابقات العلمية الدولية المخصصة لطلاب المرحلة الجامعية ، بدأت في عام 1970 تحت رعاية جامعة بايلر في تكساس بهدف تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم البرمجية.

ودأبت الأكاديمية العربية على منح الطلاب المتميزين في هذه النوعية من المسابقات منحا دراسية مجانية للدراسة باﻷكاديمية تشجيعاً منها لهذه الشريحة من الطلاب النوابغ

وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب، وفي هذه المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.