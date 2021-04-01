اتصالات وتكنولوجيا

ختام فعاليات «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» وتكريم الفرق الفائزة

قيمة الجوائز 12 ألف دولار
المال - خاص 1:25 م, الخميس, 1 أبريل 21 1:25 م, الخميس, 1 أبريل 21

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اختتمت فعاليات «هاكاثون C(4F)2 » المعنية بتطوير حلول وابتكارات تعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة المرور وتقليص فترات انتظار المركبات في الشوارع بما يساهم ذلك في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنها، وبالتالي الحفاظ على البيئة.

و شهد الحفل الختامى الذى عقد عبر تقنية الفيديوكونفرس إعلان نتائج المسابقة بحضور المهندسة جلستان رضوان مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والمهندس محمد أمين النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا لشركة “دِل”.  وبلغت قيمة جوائز المسابقة  12 ألف دولار، فضلاً عن جوائز قيّمة وشهادات تقدير لجميع الفرق المشاركة.

يذكر أن الهاكاثون هو حدث تتبارى فيه الفرق المؤهلة فى تطوير حلول مبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة لمواجهة مجموعة من التحديات المجتمعية أو الاقتصادية أو البيئية.

وقد انطلقت المسابقة فى مسارين، الأول للطلاب، والثاني للمهنيين والمحترفين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تأهل 56 فريقاً إلى الهاكاثون؛ تمت تصفيتهم إلى 28 فريقاً في جولة نهائية استمرت 3 أيام.

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الفرق المشاركة في المراكز الأولى في مساري الطلاب والمحترفين

فاز فريق Tuta Absoluta “توتا أبسولوتا” من جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل، بالمركز الأول والفريق مكون من 4 طلاب بقيادة مؤمن خالد جعفر، وعضوية كل من محمد الشافعي وآلاء سامي العجمي وفاطمة مؤنس.

كما فاز فريق FAHEM “فاهم” من الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالمركز الثاني، والفريق مكون من 5 طلاب بقيادة محمد أحمد غانم، وعضوية كل من فادي عادل داوود وحبيبة باسم جمال وأحمد ليثي محمد وإسلام عادل سليمان.

وفي مسار الطلاب أيضاً، فاز فريق Past Glory “باست جلوري” من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث، والفريق مكون من 5 طلبة بقيادة أحمد عادل سلامة، وعضوية كل من أحمد أيمن الزيادي ومحمد إبراهيم السيد وحمزة حسن ومحمود كمال.

أما في مسار المحترفين والمتخصصين، فقد فاز فريق Elves Hackers “إلڨيس هاكرز” بالمركز الأول، والفريق مكون من 5 أفراد بقيادة أحمد شاهر بطل، وعضوية كل من حسام وفا وكمال حسني ويوسف صبحي راشد وهاني فكري.

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كما فاز فريق Corridor Crew “كوريدور كرو” بالمركز الثاني، والفريق مكون من 3 أفراد بقيادة محمد عبدالهادي، وعضوية كل من ضحى عادل وأحمد يوسف مختار.

وفاز فريق The Datacated “ذا ديتاكيتيد” بالمركز الثالث، والفريق مكون من 5 أفراد بقيادة أحمد علاء، وعضوية كل من زياد شعبان مهران وخلود خالد وماجد شلبي ومؤمن أمجد. 

وأعربت جلستان عن سعادتها بالمشاركة في الحدث الفريد من نوعه في مصر بالتعاون مع شركة عالمية مثل دِل تكنولوجيز. وقالت “وفر الهاكاثون للمشاركين الفرصة لوضع مهاراتهم وخبراتهم محل التنفيذ. إن منافسات كهذه تعمل على تطوير مهارات المشاركين وقدراتهم الابتكارية والإبداعية، فضلاً عن تطوير فهمهم لما يمكن ان تقدمه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساهمة في حل التحديات المختلفة

 وأضافت “مصر انطلقت بثبات في رحلتها للتحول الرقمي والاعتماد على منظومات الذكاء الاصطناعي، وتنظيم مسابقة كهذه في مصر دليل واضح على تميزها بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سواء من ناحية توافر الكوادر القادرة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات، أو من حيث احتضانها للمواهب والمبدعين الراغبين في الالتحاق بركب التطور العالمي”.

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وتكونت الفرق المشاركة من 5 أفراد كحد أقصى، بينهم عضو واحد على الأقل متخصص في البرمجة، وعضو يمتلك مهارات تحليل البيانات. وقد وصل عدد الفرق المتقدمة للمشاركة في الهاكاثون إلى 431 فريقاً بإجمالي 1710 مشاركين. يذكر انه قد تم فتح باب التسجيل في الهاكاثون خلال الفترة من 10 يناير إلى 10 فبراير 2021، ثم الإعلان عن الفرق المقبولة في 7 مارس الجاري، فى حين انطلقت فعاليات الهاكاثون فى 19 مارس واستمرت ثمانية أيام.

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بقلم المال - خاص

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