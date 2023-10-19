ختام فعاليات مؤتمر جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط بمكتبة الإسكندرية

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات مؤتمر “جزر البحر المتوسط في التاريخ القديم والوسيط.. التأثير والتأثر “؛ اليوم الخميس، والذي نظمه مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، بحضور الدكتور عماد خليل؛ كبير باحثين ومشرف علي مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، والدكتور محمد الجمل، مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.



أعلن الدكتور محمد الجمل؛ عن توصيات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المؤتمر وجهوا الشكر إلى مكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وكذلك مراكزها العلمية المتخصصة على تنظم المؤتمر، مطالبين بعقده بشكل دوري كل عام أو عامين على الأكثر.

وأوصى المشاركين إلى امتداد المؤتمر في الدورات المقبلة عن جزر البحر المتوسط في العصر الحديث، وعرض الدراسات التي تهتم بجزر البحر المتوسط وطباعتها، وعمل معرض فني للتراث الخاص بهذه الجزر، بالإضافة إلى تخصيص مؤتمر حول العلاقات بين مصر ومنطقة دول المغرب العربي.

واستطرد الدكتور عماد خليل؛ قائلًا: “أوصى عدد من المشاركين بدعوة باحثين من غير العرب في المؤتمرات المقبلة، وهو أمر مرحب به حيث تطلق مكتبة الإسكندرية الدعوة عبر الجامعات وعبر موقعها على الانترنت لاستقبال الراغبين في المشاركة”.

وأشار “خليل” إلى أنه بالنسبة لدراسات الآثار البحرية لا تتوافر الكثير من المعلومات عن الموانئ الإسلامية، والتي يمكن أن نولي لها مزيد من الاهتمام خلال المؤتمرات المقبلة.