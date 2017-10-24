ختام فعاليات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ21.. الخميس

علي راشد يختتم في السابعة من مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 21 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف. المهرجان يحمل…

علي راشد

يختتم في السابعة من مساء الخميس المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 21 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف.

المهرجان يحمل شعار “السينما شعاع للغد”، ويتضمن حفل الختام تكريم كل من الفنانة الكبيرة لبني عبدالعزيز، المخرج القدير خيري بشارة، المصور الفنان محسن أحمد، مونتيرة ليلي فهمي.

كما يتم تكريم منسق المناظر عباس صابر، كبير فني الإضاءة عبدالشافي محمد، تقديرا وعرفانا لصناعة السينما المصرية طوال مسيرتهم المهنية.

وتعلن جوائز المهرجان للأفلام الروائية الطويلة وقد تنافس هذه الدورة 21 فيلم علي جوائز المهرجان وقدرها مليون جنية ، كما اشترك ” 51″ فيلم روائي قصير، ” 15″ فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة، ” 11″ فيلم تسجيلي حتي 15 دقيقة، ” 9 ” أفلام رسوم متحركة، تتنافس علي جوائز تبلغ قيمتها 184 ألف جنيه.

ومن المنتظر حضور نجوم السينما المصرية والتي عرضت أعمالهم خلال فترة المهرجان، كذلك حضور نجوم وصناع الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك الذين شاركوا بأعمالهم في هذه الدورة .

وتميزت هذه الدورة من المهرجان، بخروج الأفلام من نطاق القاهرة إلى المحافظات، حيث تم عرض الأفلام المشاركة في المهرجان بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، قصر ثقافة الأقصر، مكتبة مصر العامة بالأقصر، جامعة المنيا، قصر ثقافة المنيا، مكتبة مصر العامة بالمنيا، مكتبة مصر العامة بالمنصورة، قصر ثقافة سوهاج.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية المخرج علي عبد الخالق رئيسا، وعضوية الدكتور محمد شفيق، عادل المغربي، خالد حماد، أشرف محمد، الدكتورة نهاد أبراهيم، فاطمة ناعوت.

كما تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتسجيلية والتحريك، المصورسعيد شيمي رئيسا، وعضوية الدكتورة ايمان عاطف، الدكتور معتز الشحري، مجدي الطيب، شريف البنداري.