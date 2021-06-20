سيـــاســة

ختام فعاليات المناورة «رعد – 5» بالمنطقة الشمالية العسكرية 

في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
أحمد اللاهوني 6:25 م, الأحد, 20 يونيو 21 6:25 م, الأحد, 20 يونيو 21

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انتهت فعاليات المناورة ( رعد – 5 ) التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتي استمرت لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الختامية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بصد وتدمير عناصر الإبرار البحري والجوي المعادي التى تم إنزالها بحراً وإبرارها جواً لاحتلال خط حيوى بمحاذاة ساحل.

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جاء ذلك بمشاركة القوات البحرية التى قامت بالتصدى للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى والمدفعية وعناصر المهندسيين العسكريين، وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة احتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادى.

كما تم تنفيذ عدة رمايات بالذخيرة الحية للعديد من الأعيرة لتدمير العناصر المتسللة للوصول إلى الساحل، ظهر خلال المرحلة المستوى الراقى والاحترافية العالية للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام المكلفين بها .

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حضر المرحلة الختامية عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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