ختام فعاليات المؤتمر الطبي لأمراض الصدر بمرسى مطروح

بمشاركة مديرية الصحة بمطروح وعدد من الأطباء من داخل مطروح وخارجها وعدد من الشركات الطبية

أنهى المؤتمر الطبى العلمى الخاص بأمراض الصدر Pulmo matrouh أعماله بمحافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبرئاسة الدكتور محمد حلمي زيدان استاذ الأمراض الصدرية، وبمشاركة مديرية الصحة بمطروح وعدد من الأطباء من داخل مطروح وخارجها ،وعدد من الشركات الطبية .

وأوضح الدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر الطبى العلمى الخاص بأمراض الصدر أن أهم توصيات المؤتمر جاءت بالتأكيد على أهمية العمل المستمر على تطوير القطاع الطبي بمطروح ورفع كفاءة الأطقم البشرية، مع ربط الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات بنظيراتها بالجامعات من خلال الفيديو كونفرانس، واستقدام مزيد من أحدث الأجهزة الطبية لمستشفيات مطروح .

وكذلك أهمية إنشاء مركز قلب وصدر مطروح علي غرار مركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لعلاج أمراض القلب والصدر لمرضي مطروح ومن خارجها، مجهز بأحدث الأجهزة الطبيه كالمناظير الرئوية وأجهزة التنفس الصناعي وقياس وظائف التنفس وأبحاث النوم تحت إشراف طبي من أساتذة الصدر بجامعات مصر المختلفة بالإضافة إلى الحاجة لاستحداث وحدة لعلاج أمراض الدم بالمستشفي العام لتصبح نواة لعلاج أبناء مطروح وخاصة واحة سيوة، كذلك تسليط الضوء علي مركز العزيمة لعلاج الإدمان والمنشأ تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي التوعية بإمكانيات المركز لاستفادة أبناء مطروح بدلا من السفر خارج المحافظة للعلاج.

والعمل على جذب وتستقرار الأطباء لمطروح مع زيادة المقابل المادي لهم ، وتوفير مجمع سكني لإقامة أطباء مطروح لضمان الاستقرار وعدم السفر، وأهمية دعم السياحة العلاجية وذلك من خلال تنشيط الفنادق والقري السياحية صيفاً بمطروح وشتاءً بواحة سيوة.

بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية والطبية،والخروج بتوصيات تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجانب نشرالتوعية خاصة مع انتشار جائحة كورونا وأهمية مشاركة الجميع في جهود مواجهتها، مع الدفع بقافلة طبية مجانية لجميع التخصصات من خلال الاطباء المشاركين بالمؤتمر لتقديم خدمات طبية وعلاجية وأدوية مجانية لخدمة أهالى مطروح مع الإعلان عنها.