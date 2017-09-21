ختام فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا معالجة المياه

مها يونس اختتمت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا معالجة المياه في نسخته الـ32، حيث أوصى في ختامه بالتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في قطاعي الصناعة والزراعة، كأحد المصادر البديلة وغير التقليدية، فضلًا عن حث القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وتأكيد استخدام ال

مها يونس

اختتمت، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا معالجة المياه في نسخته الـ32، حيث أوصى في ختامه بالتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في قطاعي الصناعة والزراعة، كأحد المصادر البديلة وغير التقليدية، فضلًا عن حث القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وتأكيد استخدام الطاقات المتجددة في عمليات إزالة الملوحة ومعالجة المياه.





يُشار إلى أن شركة أبو قير للأسمدة كانت قد أطلقت فعاليات المؤتمر، الثلاثاء الماضي، واختتمته، اليوم، بمحافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الثغر الدكتور محمد سلطان، ووزير الري الأسبق الدكتور محمود أبو زيد، ووزير النقل الأسبق المهندس هاني ضاحي.

وأضافت توصيات المؤتمر، في ختام يومه الثالث والأخير، بتأكيد قرار تشكيل لجنة المسئولية المجتمعية على مستوى المحافظة للحفاظ وترشيد المياه وتنمية المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى التوصية بسن التشريعات المنظمة لاستغلال مياه البحر والمياه الجوفية في التبريد واحتياجات المصانع المنشأة حديثًا، مع مراعاة المعايير البيئية.

وضمّت توصيات المؤتمر حث الشركات الصناعية على ترشيد المياه والطاقة من خلال إحلال وتجديد وحدات معالجة المياه والصرف عبر تطبيق أحدث التكنولوجيات، فضلًا عن حث الجامعات على إدخال مفهوم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي المعالج “zero liquid discharge” في المناهج العلمية.

كما أوصى المؤتمر بالتوسع في عقد ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية الاستثمارية لمعالجة المياه للتوعية ونقل الخبرات لوضع الحلول والبدائل للشركات الصناعية، وتأكيد دور الإعلام في ضرورة التحول من ثقافة الوفرة التي غلبت على الفترة السابقة إلى ثقافة الندرة المائية التي نعاني منها حاليًّا.