سيـــاســة

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «حماة السماء – 1» ( صور ) 

تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية
أحمد اللاهوني 3:52 م, الجمعة, 4 يونيو 21 3:52 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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انتهت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك ( حماة السماء – 1 )، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى للمرة الأولى بمصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى .

تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مما عكس المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة فى التدريب والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها .

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وألقى اللواء أ ح محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشتركة فى التدريب.

وأشاد بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشتركة فى التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين .

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من جانبه أكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوى الباكستانى، أهمية تنفيذ تدريب ( حماة السماء – 1 ) مع قوات الدفاع الجوى المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين البلدين الصديقين .

وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة فى التدريب لكلا الجانبين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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