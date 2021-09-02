سيـــاســة

ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك للقوات الخاصة في مكافحة الإرهاب

تدريب ( SOF03 ) لقوات المظلات وتدريب ( SOF06 ) لقوات الصاعقة مع القوات الخاصة الأمريكية
أحمد اللاهوني 7:09 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 7:09 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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 نفذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF03 ) وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب ( SOF06 ) وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية، والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام  بميادين التدريب القتالى لقوات المظلات وقوات الصاعقة بمصر فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات العسكرية.

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وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .

وتمثل التدريبات أهمية كبرى فى مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة تساهم فى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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