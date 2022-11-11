ختام فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك العقبة – 7

انتهت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك ( العقبة – 7 ) والذى نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر والذى يأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة .

وتضمنت المرحلة الختامية التدريب على تنفيذ عملية نوعية مشتركة بين عناصر القوات المسلحة المصرية والأردنية للقضاء على بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية بإستخدام مقلدات الإشتباك المايلز والذخيرة الحية ، كما نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر تضمنت إقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية ، والتدريب على أعمال الإعتراض للسفن المشتبه بها وإجراءات حق الزيارة والتفتيش .

وتضمنت المراحل السابقة للتدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين, وتنفيذ عدد من الطوابير التكتيكة والرمايات التقليدية وغير التقليدية بإستخدام الذخيرة الحية ومن أوضاع الرمى المختلفة.

حضر المرحلة الختامية اللواء أح رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب والعميد الركن خليل سليمان طلاس مدير سلاح المشاة والدروع فى القوات المسلحة الأردنية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.