ختام فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك

بدور إبراهيم: اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، والذي استمر علي مدار عدة ايام بمسرح عمليات البحر الاحمر واشتمل علي العديد من الانشطة والفعاليات تضمنت أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ…

بدور إبراهيم:

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، والذي استمر علي مدار عدة ايام بمسرح عمليات البحر الاحمر واشتمل علي العديد من الانشطة والفعاليات تضمنت أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية اظهرت مدي قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين علي اتخاذ أوضاعها بدقة ، والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

شارك فى التدريب عدد من القطع البحرية من مختلف الطرازات من بينها حاملتا المروحيات المصرية والفرنسية من طراز “ميسترال”.

وتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عدد من الرمايات، والتدريب علي اعمال مقاومة الارهاب وتعزيز الامن البحري، وتنفيذ التدريب علي حق الزيارة والتفتيش علي السفن المشبوهة وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة والتدريب علي الإمداد بالوقود بين القطع البحرية، كما تم التدريب علي تبادل أسطح الطيران للطائرات المشاركة بين القطع البحرية المصرية والفرنسية ، بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة بما يسهم فى تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين.

وحضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية احد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ، والتعرف علي احدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب .

