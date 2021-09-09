سيـــاســة

ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك زايد – 3 (صور)

حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
أحمد اللاهوني 9:20 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 9:20 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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انتهت فعاليات التدريب البحرى المصرى / الإماراتى المشترك ( زايد – 3)، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

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وشهد التدريب تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة ، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب.

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات فى إسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد في أساليب القتال البحرى وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي.

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حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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