سيـــاســة

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express – 2021) بتونس

بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية
أحمد اللاهوني 12:58 م, الأثنين, 31 مايو 21 12:58 م, الأثنين, 31 مايو 21

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انتهت فعاليات التدريب البحرى المشترك (Phoenix Express- 2021) والذى استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط بمشاركة (13) دولة ( مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واليونان وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ) .

وشهدت المراحل الأولى للتدريب تنظيم عدد من المحاضرات النظرية على الموضوعات والأنشطة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الرئيسية للتدريب لتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة التى تؤثر على السلامة البحرية ومجابهة التهديدات الغير نمطية .

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واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار وقيام عناصر الوحدات الخاصة تنفيذ عدة بيانات عملية لأعمال الاعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش لسفينة مشبوهة والسيطرة عليها.

كما شملت التدريب على سبل تعزيز إجراءات الأمن البحرى بمناطق عمليات البحر المتوسط، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات وتوحيد مفاهيم أعمال القوات المشتركة، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب .

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وتأتى هذه التدريبات استمراراً لعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى والتعرف على كل ماهو جديد فى أساليب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات وإرساء قواعد الأمن البحرى فى المنطقة .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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