ختام فاعليات معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 (صور)

انتهت اليوم فاعليات معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 في دورته الأولى، وهو المعرض الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة عربية، وقدمت هذه الدور أكثر من 60 ألف عنوان لكتب في جميع التخصصات، وصاحب المعرض برنامج ثقافي، تضمن ما يزيد على 80 فاعلية، في مجالات الثقافة والأدب والعلوم والتاريخ.

شهد معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 إقامة 20 ندوة علمية وحوارية تحدث فيها علماء ومفكرون وأكاديميون وأدباء، من أبرزهم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ، الدكتور حمزة بن قبلان المزيني، الناقد والأديب والروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والأديب الإماراتي الدكتور سلطان العميمي، والكاتب في تاريخ الحضارات سلطان الموسى وآخرون.

كما شهد المعرض إقامة خمس أمسيات شعرية، استضاف ثمانية شعراء سعوديين وعرب، إضافةً إلى تنظيم خمس جلسات حوارية تحت عنوان حديث الكتاب تحدث فيها عدد من المؤلفين عن أحدث إصداراتهم الأدبية، ومن أبرز المشاركين الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي والروائي المصري طارق إمام والناشر والروائي الكويتي الدكتور عبد الوهاب السيد الرفاعي .

كما قدم بالمسرح الرئيسي للمعرض عرضاً مسرحياً لمسرحية كافي لمؤلفها فهد ردة الحارثي وإخراج سامي صالح الزهراني .

و نظم المعرض 16 ورشة عمل في مختلف الآداب والعلوم والاتجاهات الثقافية والإبداعية، قدمها الخبراء والمتمكنون في هذه المجالات .

بالإضافة إلى ٤٢ فعالية أخرى شهدها جناح الطفل ما بين ورش عمل وأنشطة تفاعلية ورواية قصص مختلفة

وفي تصريحات للدكتور محمد حسن علوان ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة ، أعلن فيها أن هذا العام سيشهد إقامة معرضين دوليين للكتاب في الرياض وجدة، وستعمل الهيئة خلال الفترة القادمة على التواصل مع دور النشر واستقبال طلبات المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب .