الإسكندرية

ختام دبلومة «ميكنة محطات الحاويات» بمعهد تدريب الموانئ في الإسكندرية

زسيتم تنفيذ برنامج "قيادة عائمة بحرية داخل الموانئ"، وذلك خلال الأسبوع الأول من مارس.
السيد فؤاد 1:45 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22 1:45 ص, الثلاثاء, 1 مارس 22

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أكد مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ “التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري” في الإسكندرية انتهاء دبلومة ميكنة محطات الحاويات بميناء مارسليا بفرنسا لعدد من المتدربين من مصر والسعودية والعراق وليبيا.

وأضاف أنه تم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى تم تنفيذها من 13 إلى 17 فبراير 2022 من مقر المعهد بالإسكندرية عن طريق التدريب عن بعد.

فيما تم تنفيذ المرحلة الثانية خلال المدة من 20 وحتى 25 فبراير 2022 بميناء مارسيليا بفرنسا بنظام الحضور الفعلي، بحسب المصدر ذاته.

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ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمهارات تخطيط محطات الحاويات بأستخدام التقنيات الحديثة، مع التركيز على مهارات تعزيز الكفاءة وزيادة إنتاجية محطات الحاويات لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ ومحطات الحاويات والنقل البحري.

وأوضح مسئول معهد تدريب الموانئ بالبدء في تنفيذ برنامج “بحار سطح ماهر” الأحد المقبل  6 مارس .

كما أوضح أنه سيتم تنفيذ برنامج “قيادة عائمة بحرية داخل الموانئ” ، وذلك خلال الأسبوع الأول من مارس.

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وكشف عن تنفيذ المعهد دبلومة في إدارة الموانئ والتخطيط الاستراتيجي والتسويق بالتعاون مع مركز تدريب ميناء انتورب- بلجيكا (APEC)وذلك من 20 – 24 مارس المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم من خلال الدراسة مناقشة عدة موضوعات تشمل التعرف على كيفية إدارة الموانئ في عصر الاستدامة، وتعزيز تنافسية الموانئ من خلال الإستراتيجيات الحديثة للتسويق، والابتكارات الذكية لإدارة وتشغيل الموانئ.

كما سيتم كيفية صمود الموانئ في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية، بالاضافة إلى أفضل ممارسات التسويق واستراتيجيات التسعير في الموانئ في جميع أنحاء العالم.

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يذكر أن مركز تدريب ميناء انتورب- بلجيكا (APEC) واحد من الكيانات الرائدة في تدريب الموانئ ونقل الخبرات الدولية، وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ والهيئات والشركات العاملة فى مجال الموانئ والنقل البحري.

يذكر ان معهد تدريب الموانئ بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحد من اهم المعاهد المتخصصه في تدريب العاملين بالبحر، وان المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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