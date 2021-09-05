ختام دبلومة الكفاءة المهنية للمديرين بقطاع النقل البرى الدولي (IRU CPC Manager)

ضمن اهتمام وزارة النقل بالتدريب على البرامج وبالاستعانة بأهم رجال الصناعة والدولة ذوي الخبرة في المجال

اختتمت كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، وبالتعاون مع شعبة خدمات النقل الدولي (EIFFA) بالغرفة التجارية المصرية، دراسة دبلومة الكفاءة المهنية للمديرين (IRU CPC Manager).

وشملت هذه الدورة مجموعة متميزة من الدارسين الممثلين للعديد من الشركات العاملة في السوق المصرية مثل: شركة لات لوجستكس – شركة ترانز مصر شيبينج – شركة بان مارين – شركة رويال ميد للتجارة – شركة نوسكو – الشركة الهندسية للحاويات.

يأتي هذا الاحتفال في إطار تجهيز الكوادر المصرية القادرة على حسن تفعيل اتفاقية التير (TIR) التي انضمت اليها مصر مؤخراً في مجال النقل البري الدولي. هذا وقد تم تقديم درع الشعبة (EIFFA) من المهندس مدحت القاضي إلى المهندس سيد متولي (الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل المصرية) وذلك تكريما لاشتراك سيادته شخصياً بتدريس مقرر (الصحة والسلامة على الطرق) للدارسين بالدورة ، مما يشير إلى اهتمام وزارة النقل المصرية بهذه البرامج واهتمام الكلية بالاستعانة بأهم رجال الصناعة والدولة ذوي الخبرة في المجال.

كما تم تكريم كل من سيد متولي (الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل المصرية) والمهندس مدحت القاضي (رئيس شعبة خدمات النقل بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية) بتقديم درع الأكاديمية تكريماً لسيادتهم من قبل الدكتور أحمد شعلة (رئيس قسم إدارة لوجستيات النقل ومدير البرامج الاحترافية بكلية النقل الدولي واللوجستيات بالاسكندرية) ، وذلك نيابة عن سارة الجزار (عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالاسكندرية) حيث تمت هذه الدورة تحت إشراف سيادتها شخصياً.



وقد حضر حفل الختام أيضاً الدكتورة رباب صبحي (مدير عام الإدارة الاستراتيجية بجهاز تنظيم النقل) والدكتورة أميرة شوقي (مدير إدارة التدريب وعضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي) والدكتور إسلام حنفي (المحاضر بكلية النقل الدولي واللوجستيات بالاسكندرية).



وقد قدم جميع الحضور الشكر لسعادة الاستاذ الدكتور / إسماعيل عبدالغفار (رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) على رعاية سعادته للدراسة وحرص سعادته الشديد على تجهيز الكوادر العاملة في مجال النقل واللوجستيات.