ختام اليوم الثالث لملتقى الثقافات الأفريقية

علي راشد عقدت منذ قليل الجلسة العاشرة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية بدورته ال 3، الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، والمقام فى الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر الجارى بقصر ثقافة أسوان . سبق الجلسة العاشرة تنظيم زيارة لضيوف والمشاركين بالملتقى إلى إحدى المنازل الأسوانية السياحية التى تقع

علي راشد



عقدت منذ قليل الجلسة العاشرة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية بدورته ال 3، الذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، والمقام فى الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر الجارى بقصر ثقافة أسوان .

سبق الجلسة العاشرة تنظيم زيارة لضيوف والمشاركين بالملتقى إلى إحدى المنازل الأسوانية السياحية التى تقع على نهر النيل مباشرة، وشاهدوا بعض من العادات والتقاليد والسمات الرئيسية التى أشتهر بها الريف الأسوانى .

وتحت عنوان ” الثقافة الشعبية والملكية الفكرية فى أفريقيا” دارت الجلسة لمدة ساعة ونصف برئاسة الباحثة سعيدة عزيزى، تحدث فيها الباحث أحمد فاروق عثمان، عن أنظمة التوثيق الحالية ودورها فى الحفاظ على الثقافة الشعبية، كما تحدث الباحث رامى مجدى عن الجادا وهو النظام الذى كان يحكم شرق أفريقيا، وأيضا تحدث عن الإرث الديمقراطية الأفريقى.

واستعرضت الباحثة ندابيوا باتريشيا، ورقة عمل تحت عنوان ” الثقافات الشعبية وحقوق الملكية الفكرية الأفريقية”، وصاحبت الباحثة ولاء البوصاتى السادة الحضور إلى الحديث عن تراث “الأوبونتو” الذى يدعو إلى التسامح وعدم الإنتقام، والذى يعد من ملامح الإنسانية الأفريقية فى التراث الشعبى الثقافى .

واختتمت فعاليات اليوم بعرض الفيلم النيجيرى ” خاتم الزواج ” للمخرجة رحماتو كيتا، وقدم الفيلم وعقب عليه المخرج أحمد عواض والمخرجة عزة الحسينى.