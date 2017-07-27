ختام المهرجان القومى للمسرح يبدأ بفيلم عن الراحلة نهاد صليحة

سلوى عثمان بدأ حفل ختام المهرجان القومى للمسرح في دورته العاشرة بعد حضور حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور حسن عطية رئيس المهرجان، وإسماعيل مختار مدير المهرجان، وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثفافة، وأعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة للمهرجان وأيضا عشرات المسرحيين الكبار والشباب.

سلوى عثمان

بدأ حفل ختام المهرجان القومى للمسرح في دورته العاشرة بعد حضور حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور حسن عطية رئيس المهرجان، وإسماعيل مختار مدير المهرجان، وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثفافة، وأعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة للمهرجان وأيضا عشرات المسرحيين الكبار والشباب.



فاعليات الختام تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية وسيتم الاعلان عن العديد من الجوائز في هذه الدورة منها مسابقة النقاد، والعروض المختارة، وأيضا جوائز المهرجان التى تنافس عليها 19 عرضًا مسرحيًا من جهات إنتاجية مختلفة.

وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن حياة الدكتورة نهاد صليحة، الناقدة المسرحية الراحلة والتي سميت هذه الدورة على اسمها، وتحدث عنها العديد من الشخصيات القريبة منها وعلى رأسهم زوجها الدكتور محمد عنانى، والمخرجة عبير على والمذيع احمد مختار.