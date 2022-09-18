ختام الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة في أكاديمية الشرطة (فيديو)

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الأول داخل أكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق أهالينا والأسمرات بمحافظة القاهرة، وبشائر الخير في الإسكندرية، على مدار 3 أيام، لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم.

وأكد الملتقى على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة، بل استهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

وتضمن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية، لهؤلاء الطلائع والشباب جانبًا رياضيًا وثقافيًا وتوعويًا وفنيًا.

وفي ختام البرنامج، كرمت وزارة الداخلية المتميزين تعليميًا وفنيًا ورياضيًا من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم، خلال احتفالية نظمتها الوزارة بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، والصحفيين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة، في ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو للملتقى عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”: