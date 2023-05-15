ختام المؤتمر العلمي الأول حول التعليم الأمني المتميز بأكاديمية الشرطة (صور)

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا، بعنوان: «نحو تعليم أمني متميز»، وذلك بمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة، بعدما شهد المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية كلمة لمساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة.

وتحدث خلالها عن اهتمام الوزارة بالأنشطة العلمية والبحثية للأكاديمية، ناقلاً تحيات محمود توفيق وزير الداخلية الذي يولى هذا المؤتمر جُل رعايته.

وأشار إلى مدى حرص الأكاديمية على جودة البرامج التعليمية التي تقدمها بما يلائم مستجدات الواقع، وتحقيـق الأهـداف المرجـوة منها وفقًا لمعايير الهيئة القومية لضمان جـودة التعلـيم والاعتمـاد الأكـاديمي التابعـة لمجلـس الـوزراء.

إضافة إلى إسناد مهام تدريسها إلى نخبـة متميـزة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات المصرية وأكاديميـة الشـرطة، والعمل على تـوفير كافة المقومـات اللوجيستية والتكنولوجيـة اللازمـة التي تُسـهم فى تقديمها على الوجه الأمثل.

وأكد على ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وسعيها الدائم لدعـم عمليات التعاون والتنسيق مـع مختلـف المؤسسات التعليميـة والجامعـات المصـرية، وإبـرام بروتوكولات تعــاون علمـيـة مـع بعض الكليات بالجامعات المصرية والأجنبية.

وتناولت جلسات العمل بالمؤتمر عدد من المحاور والموضوعات الهامة جاء أبرزها حول (التعليم الأمنى – جودة التعليم فى العصر الرقمى – والذكاء الإصطناعى وإستشراف المستقبل فى التعليم العالى الأمنى، والتعليم القائم على الجدارات لإستشراف المستقبل الأمنى، وقيادة التغيير وعلاقته بضمان جودة التعليم الأمنى) بالإضافة إلى دور أكاديمية الشرطة فى تطوير التعليم الأمنى ، وإستراتيجيات تطويره.

وتخللت تلك الجلسات بعض المداخلات حول الرؤية المستقبلية فيما يتعلق بتنافسية التعليم الأمني، وسبل التعاون الدولى فى هذا المجال، ودور الريادة فى جودة التعليم، بالإضافة إلى عرض (فيلم تسجيلى) عن أكاديمية الشرطة، حاز إعجاب الحاضرين لما لمسوه من منشآت أمنية عصرية متكاملة، ومايطبق من أساليب تكنولوجية متطورة قادره على تخريج عناصر وكوادر أمنية قادرة على التصدى لتحديات المهنه فى حفظ الأمن.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة فى ذلك المؤتمر العلمى المهم، مشيدين بما تطبقه أكاديمية الشرطة من أساليب تعليم وتطوير حديثة، معتمدة على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسُهم في تخريج عناصر وكوادر قادرين على القيام بمهامهم بجودة وإتقان.